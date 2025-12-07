VIDEO: Slafkovskému pribúdajú body. Montrealu pomohol zdolať najväčšieho rivala

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel asistenciou v nočnom zápase NHL k víťazstvu Montrealu na ľade Toronta 2:1 po samostatných nájazdoch.
Dvadsaťjedenročný útočník predĺžil bodovú sériu na päť duelov, keď prihral na jediný gól Canadiens z hry, ktorý strelil v 29. minúte v presilovke Cole Caufield.
Do bodovania sa nezapísal Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis vyhral v Ottawe 2:1. Prehre na ľade Bostonu nezabránil Šimon Nemec v drese New Jersey.
O triumfe Canadiens nad Torontom rozhodol francúzsky útočník Alexandre Texier. V riadnom hracom čase skóroval Caufield, ktorý bodoval v 10. zápase po sebe.
Asistoval mu Slafkovský, ktorý má na konte už 16 kanadských bodov (9+7). V zápase odohral vyše 21 minút, počas ktorých štyrikrát vystrelil na bránku a prezentoval sa aj dvomi hitmi.
VIDEO: Slafkovského asistencia
„Veľmi sa mi páčila naša hra. Sústredili sme sa na celé klzisko, hrali sme dôsledne v obrannom aj v útočnom pásme. Vieme, že (Maple Leafs) majú veľa dynamických hráčov, ktorí vedia rozhodovať zápasy.
Odviedli sme dobrú prácu v tom, aby sme im v tom zabránili. Hrali sme veľmi dobre v obrannom pásme a aj výkon brankára (Jakuba Dobeša) je niečo, na čom môžeme stavať,“ uviedol Caufield podľa nhl.com.
Oporou Toronta bol brankár Dennis Hildeby, ktorý si pripísal 97,1-percentnú úspešnosť zákrokov.
New Jersey je v kríze
Devils utrpeli už piatu prehra po sebe. Takú bilanciu majú prvýkrát od decembra 2022.
„V nedávnom období sme sa odklonili od vecí, vďaka ktorým sme predtým boli úspešní. Dnes večer sme sa k tomu vrátili, naše tempo sa zrýchlilo. Myslím si, že sme znovu našli svoju identitu, hoci to dnes nestačilo na víťazstvo,“ poznamenal útočník New Jersey Connor Brown podľa nhl.com
Na triumfe Bruins sa gólom podieľal aj útočník Morgan Geekie, ktorý má na konte už 22 presných zásahov.
Nemec sa nezapísal do kanadského bodovania vo štvrtom zápase po sebe, čo sa mu stalo druhýkrát v sezóne.
Na ľade strávil 20:45 min, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku, prezentoval sa aj zblokovanou strelou a bodyčekom.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
27
9
7
16
+1
2.
Šimon Nemec
New Jersey
29
6
9
15
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
29
2
7
9
+9
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
19
3
1
4
-6
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
Útočník Colorada Nathan MacKinnon sa dvomi gólmi podieľal na víťazstve na ľade NY Rangers 3:2.
Avalanche ním potvrdili pozíciu najlepšieho tímu Západnej konferencie i celej NHL. Pre Colorado to bolo už 20. víťazstvo v sezóne.
„Myslím si, že MacKinnon dnes mohol dať aj päť gólov. Brankár (Igor) Šesťorkin ho obral o ďalšie góly,“ povedal tréner Colorada Jared Bednar.
Pre Rangers to bola v 13. domácom zápase už desiata prehra. V Madison Square Garden doteraz získali iba 8 bodov, čo je najslabšia bilancia na domácom ľade v celej lige.
Marchand a Bennett so štyrmi bodmi
Obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy nedopustili piatu prehru po sebe a na domácom ľade zdolali Columbus 7:6 po predĺžení.
O ich triumfe rozhodol v predĺžení útočník Sam Bennett, ktorý nazbieral v zápase štyri kanadské body. Štyrikrát bodoval aj jeho spoluhráč Brad Marchand.
Hráči Tampy Bay, ktorým naďalej chýba zranený slovenský obranca Erik Černák, prehrali na domácom ľade s NY Islanders 0:2.
Do zostavy Lightning sa prvýkrát od 9. novembra vrátil skúsený obranca Victor Hedman. Islanders zvíťazili v treťom zápase po sebe a poskočili už na 3. miesto vo Východnej konferencii. Tampa prehrala uplynulé tri duely.
Hokejisti Edmontonu zvíťazili nad Winnipegom 6:2 po tom, čo po 1. tretine viedli 4:0. Jets odohrali dva zápasy v priebehu dvoch dní, no nenadviazali na víťazstvo nad Buffalom.
„Je zrejmé, že to bola ťažká prvá tretina. Myslím si, že to boli pre nás dva náročné zápasy po sebe. Vybehli na nás v plnej sile a my sme neboli pripravení vyrovnať sa im,“ povedal obranca Jets Josh Morrissey.
Šiesty gól domácich strelil český útočník David Tomášek, ktorý sa vráti do zostavy Edmontonu po troch zápasoch.
Oilers zvíťazili v treťom zápase z predošlých štyroch, pričom za uplynulé dva zápasy strelili dokopy 15 gólov.
„Vyzeráme oveľa súdržnejšie a rýchlejšie. Samozrejme, snažíme sa robiť kroky vpred a naďalej sa zlepšovať. Niekedy trochu stratíte dôveru vo vlastné schopnosti a schopnosti tímu.
Niekedy ste v malom útlme, kým sa z neho dostanete. Dúfame, že teraz budeme pravidelne víťaziť,“ uviedol útočník Edmontonu Leon Draisaitl. Pre Winnipeg to bola siedma prehra z uplynulých deviatich zápasov.
Dvorský patril k najaktívnejším hráčom
Brankár Joel Hofer bol veľkou oporou hráčov St. Louis, ktorých domáca Ottawa prestrieľala 42:20, no napriek tomu zvíťazili 2:1.
Brankár Blues mal v každom z predošlých troch zápasov minimálne 95-percentnú úspešnosť zákrokov a zatienil brankársku jednotku tímu Jordana Binningtona, ktorý v nedávnom období pôsobil nepresvedčivo.
„Nemôžem si ho vynachváliť. Bol fantastický. Jeho videnie puku bolo na neuveriteľnej úrovni,“ povedal o Hoferovi tréner Blues Jim Montgomery. Oba góly St. Louis strelil útočník Jake Neighbours.
Blues zdolali tohto súpera druhýkrát v priebehu desiatich dní. Senators prehrali päť duelov z uplynulých siedmich.
Dalibor Dvorský bol so štyrmi streleckými pokusmi jeden z troch najaktívnejších hráčov Blues. Napokon však predĺžil svoju sériu bez bodu na osem zápasov. V stretnutí odohral vyše 11 minút.
Brankári mali zásadný podiel aj na výsledku zápasu Calgary - Utah. Domáci Justin Wolf zneškodnil všetkých 27 striel „mamutov“ a prispel k víťazstvu 2:0.
V bránke hostí nastúpil Čech Vítek Vaněček, ktorého prekonal už v 16. sekunde Jegor Šarangovič, no viac už neinkasoval. Connor Zary uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky.
V zostave Flames naďalej absentujú dlhodobo zranení slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Hráči Calgary začali sezónu viacerými neúspešnými výsledkami, no z uplynulých deviatich zápasov zvíťazili v šiestich. Utah prehral piaty zápas z predošlých siedmich.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Nathan MacKinnon
Colorado
28
24
24
48
+35
2.
Connor McDavid
Edmonton
29
14
28
42
-6
3.
Macklin Celebrini
San Jose
29
14
26
40
+3
4.
Connor Bedard
Chicago
28
18
21
39
+9
5.
Mikko Rantanen
Dallas
28
13
25
36
-1
Čisté konto si udržal aj brankár Los Angeles Darcy Kuemper. Jeho tím triumfoval nad Chicagom 6:0 a zvíťazil po dvoch prehrách. Dva góly strelil obranca Brandt Clarke, ktorý svoju kariéru v mužskom hokeji štartoval v slovenskej extralige.
„Dnes sme spravili veľký krok vpred. Celý tím hral výborne, aj hráči, ktorí neskórovali. Bolo vidieť, že si prajeme úspech a tešíme sa, keď sa všetkým darí. Bolo to veľké tímové víťazstvo,“ vyjadril sa Clarke.
Blackhawks prehrali sedem zápasov z uplynulých deviatich. „Myslím si, že ak by sme dali rýchly gól, bol by to iný zápas. Nedali sme gól ani v presilovke, to tiež bol jeden z faktorov. Jednoducho sme sa nedokázali dostať sa späť do zápasu,“ povedal tréner Chicaga Jeff Blashill.
Hráči Vancouveru ukončili sériu štyroch prehier, keď na domácom ľade zdolali Minnesotu 4:2. Brankár Jesper Wallstedt, ktorý bol v nedávnych zápasoch oporou Wild, tentoraz inkasoval štyri góly z 20 striel.
Útočník Vancouveru Aatu Räty prispel k triumfu dvomi gólmi a asistenciou. Obranca Tom Willander strelil svoj prvý gól v NHL.
Hokejisti Seattlu prehrali už päť zápasov po sebe. Na domácom ľade nestačili na Detroit, ktorému podľahli 3:4. Víťazný gól strelil v 58. minúte Patrick Kane. Presvedčivé víťazstvo dosiahli hráči Caroliny, ktorí si na domácom ľade poradili s Nashvillom 6:3.
NHL - 7. december - výsledky:
Boston Bruins - New Jersey 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly: 18. Minten (Kastelic, Jeannot), 22. Geekie (E. Lindholm, Zadorov), 57. Mittelstadt (Zacha, Arvidsson), 58. Peeke - 19. Meier (Hischier, L. Hughes)
Brankári: Swayman - Allen, strely na bránku: 21:30.
Tampa Bay Lightning - New York Islanders 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly: 53. Ritchie (Lee, DeAngelo), 60. Cizikas
Brankári: Johansson - Sorokin, strely na bránku: 32:19
Carolina Hurricanes - Nashville Predators 6:3 (3:0, 1:0, 2:3)
Góly: 9. Hall (Blake, Stankoven), 10. Ehlers (Jarvis, Gostisbehere), 20. Carrier (Martinook, Staal), 36. Blake (Ehlers, Miller), 45. Aho, 49. Blake (Ehlers) - 47. Bunting (Haula, Wood), 50. Wood (Svečkov, Stastney), 52. Forsberg (Blankenburg, Stastney)
Brankári: Bussi - Saros (50. Annunen), strely na bránku: 40:22.
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 51. Laughton (Roy) - 29. Caufield (SLAFKOVSKÝ, Demidov), rozh. sn Texier
Brankári: Hildeby - Dobeš, strely na bránku: 23:34.
Ottawa Senators - St. Louis Blues 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 56. Zetterlund (Halliday, Giroux) - 38. Neighbours (Schenn, Suter), 41. Neighbours (Bučnevič)
Brankári: Ullmark - Hofer, strely na bránku: 42:20.
Calgary Flames - Utah Mammoth 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 1. Šarangovič (Kadri, Farabee, 58. Zary
Brankári: Wolf - Vaněček, strely na bránku: 23:27.
Los Angeles - Chicago 6:0
New York Rangers - Colorado Avalanche 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 45. Sheary (Trocheck, Miller), 60. Panarin (Zibanejad, Lafreniere) - 28. Kelly (Malinski, Nečas), 56. MacKinnon (Nečas, Manson), 63. MacKinnon (Makar, Nečas).
Brankári: Šesťorkin - Blackwood, strely na bránku: 26:42.
Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 7:6 pp (1:1, 3:4, 2:1 - 1:0)
Góly: 10. Rodrigues (Samoskevich), 32. Verhaeghe (Jones, Marchand), 34. Verhaeghe (Marchand, Bennett), 37. Jones (Reinhart, Bennett), 45. Marchand (Bennett, Verhaeghe), 55. Lundell (Luostarinen), 65. Bennett (Marchand, Forsling) - 8. Severson (Provorov, Sillinger), 26. Voronkov (Provorov, Werenski), 26. Wood (Coyle, Lundeström), 31. Marčenko (Fantilli, Voronkov), 39. Sillinger (Johnson, Mateychuk), 43. Lundeström (Wood, Smith)
Brankári: Bobrovskij - Merzlikins, strely na bránku: 40:31.
Seattle Kraken - Detroit Red Wings 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly: 17. Montour (Eberle, Beniers), 27. Larsson (Dunn, Kartye), 33. Stephenson (Larsson, Tolvanen) - 8. Finnie (Danielson, Sandin-Pelikka), 25. Copp (Edvinsson, Seider), 40. Van Riemsdyk (Compher, Edvinsson), 58. Kane (DeBrincat)
Brankári: Daccord - Gibson, strely na bránku: 27:25.
Vancouver Canucks - Minnesota Wild 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Góly: 30. Willander (Karlsson, DeBrusk), 32. E. Pettersson II. (Willander, Räty), 36. Räty (Kane), 46. Räty - 4. Boldy (Zuccarello, Trenin), 58. Zuccarello (Kaprizov, Boldy)
Brankári: Tolopilo - Wallstedt, strely na bránku: 20:30.
Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 6:2 (4:0, 1:0, 1:2)
Góly: 3. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 5. Draisaitl (Bouchard), 8. Savoie (Ekholm, Podkolzin), 14. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 23. Lazar (Janmark, Emberson), 54. Tomášek (Frederic) - 45. Vilardi (Scheifele, Connor), 56. Koepke (Pearson, Pionk)
Brankári: Skinner - Comrie (21. Millic), strely na bránku: 28:21.
