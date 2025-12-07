Třinec prevalcoval Mladú Boleslav vďaka Slovákom. Bodovali pri každom góle

7. dec 2025 o 18:50
Gólmi prispeli Roman a Daňo.

Hokejisti Třinca zdolali v nedeľnom dueli 30. kola českej extraligy Mladú Boleslav 5:2 za výraznej pomoci slovenských legionárov, ktorí bodovali pri všetkých góloch domácich.

Gólovo sa za „oceliarov“ presadili Miloš Roman a Marko Daňo, zatiaľ čo na opačnej strane skóroval Dávid Gríger.

Hneď v 1. minúte sa na úvodnom góle podieľal asistenciou Libor Hudáček. V druhej tretine prihral na gól na 2:2 obranca Patrik Koch a sekundu pred koncom prostrednej časti si asistenciu pri góle na 3:2 pripísal Daňo.

V treťom dejstve zvýšil na 4:2 Roman, keď mu asistovali Vladimír Dravecký s Patrikom Hrehorčákom. Do streleckej listiny sa zapísal aj Daňo, keď do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 5:2.

Za hostí skóroval slovenský útočník Dávid Gríger po prihrávke krajana Pavla Skalického. Mladá Boleslav zaznamenala štvrtú prehru za sebou.

Aktuálne najproduktívnejší Slovák v českej extralige Róbert Lantoši v drese Českých Budějovíc si pri prehre 3:6 s Pardubicami na domácom ľade pripísal 10. gól a 18. asistenciu v sezóne. Za Dynamo sa blysol hetrikom český veterán Roman Červenka.

Aj v dueli medzi Litvínovom a Libercom skórovali slovenskí útočníci. Hosťujúcich „bielych tigrov“ poslal do vedenia Servác Petrovský, ale domáca Verva otočila skóre a v 58. minúte strelil víťazný gól Matúš Sukeľ.

Hradec Králové, ktorému chýbali pre zranenie Stanislav Škorvánek a Alex Tamáši, zdolal Plzeň 5:4 a pripravil jej tretiu prehru za sebou.

    dnes 18:50
