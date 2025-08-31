Poprad oslavuje na domácom ľade zisk trofeje. Košičania vyhoreli aj v poslednom zápase

POPRAD. Hokejisti Prešova zvíťazili vo svojom treťom zápase na 78. ročníku Tatranského pohára nad Košicami 4:3 po nájazdoch a na turnaji obsadili konečné 3. miesto.
"Oceliarom" patrí s jedným bodom 4. priečka. Hokejisti domáceho Popradu zvíťazili na 78. ročníku Tatranského pohára.
V nedeľnom súboji dvoch nezdolaných tímov zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 4:3 po predĺžení a tešili sa z trofeje.
78. ročník Tatranského pohára, nedeľa
HC Košice – HC Prešov 3:4 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 0:2)
Góly: 19. Havrila (Petráš, Mitro), 48. Petráš (Bučko, Rosandič), 60. Krivošík (Jellúš, Rosandič) – 6. Hannoun (Fejes), 29. Dickinson (Hannoun, Hudec), 54. Hannoun (Novota, Fejes)
Košice: Riečický – Rosandič, Bartoš, Mitro, Bučko, Barger, Ferenc, Havadej – Petráš, Chovan, Mikúš – Bartoš, Krivošík, Plochotnik – Rogoň, Havrila, Jellúš – Kvietok, Kohút, Zuščák
Prešov: Janus – Hudec, Novota, Eperješi, Šemaňák, Cibák, Nátny, Haborák Saxa – Hannoun, Dickinson, Fejes – Chalupa, Novota, Valigura – Zold, Paločko, Jokeľ – Sloboda, Varga, Hájnik
Poprad - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 16. Bjalončík (Cracknell, Calof), 33. Calof (Kotvan, Cracknell), 40. Török (Kotvan), 61. Wong (Cracknell) – 19. Šandor (z trestného strieľania), 22. Kotvan (Tritt), 49. Tritt (Vojtech, Sukeľ)
Poprad: Vay – Malina, Sproul, Kotvan, Fereta, Nemčík, Sluka, Duľa, Plučinský – Bjalončík, Cracknell, Calof – Majdan, Wong, Výhonský – Nauš, Urbánek, Török – Gabor, Suchý, Šotek
Liptovský Mikuláš: Lebedeff – Flood, Bíly, Jendroľ, Fekiač, Lalík, Mezovský, Kadlubiak Sabo – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Elyyniuk, Šandor – Nespala, Tritt, Vojtech – Kotvan, Vankúš, Kuba