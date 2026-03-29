Slafkovský bol hviezdou duelu. Vo viacerých šanciach ho vychytal známy Fín zo ZOH

Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu v NHL na ľade Nashvillu 4:1. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal, no vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu.
Montreal zabodoval naplno v štvrtom stretnutí v rade a vo Východnej konferencii má štvrtú najlepšiu bilanciu s mankom šesť bodov na prvú Carolinu.
Slafkovský zaznamenal štyri strely na bránku, jeden bodyček a jeden plusový bod. Dalibor Dvorský a jeho spoluhráči zo St. Louis zaznamenali štvrtý triumf v sérii, keď uspeli proti Torontu 5:1.
Pod čiarou postupu do vyraďovačky sú už iba o štyri body. S prehrou sa musel zmieriť Šimon Nemec, New Jersey podľahlo Caroline 2:5 u súpera.
Washington triumfoval na ľade Vegas 5:4 po nájazdoch. V druhej obrannej dvojici nastúpil Martin Fehérváry. V nájazdoch skóroval ako jediný Dylan Strome.
NHL - nedeľa, 29. marec
Edmonton - Anaheim 4:2
Boston - Minnesota 6:3
Carolina - New Jersey 5:2
Columbus - San Jose 2:3
Pittsburgh - Dallas 3:6
Buffalo - Seattle 3:2 pp a sn
Colorado - Winnipeg 2:4
Nashville - Montreal 1:4
St. Louis - Toronto 5:1
Detroit - Philadelphia 3:5
Los Angeles - Utah 2:6
Calgary - Vancouver 7:3
Vegas - Washington 4:5 pp a sn
