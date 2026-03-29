Slafkovský bol hviezdou duelu. Vo viacerých šanciach ho vychytal známy Fín zo ZOH

Brankár Juuse Saros (74) chytil zakončenie Juraja Slafkovského (20). (Autor: TASR/AP)
TASR|29. mar 2026 o 07:07
Montreal vyhral na ľade Nashvillu.

Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu v NHL na ľade Nashvillu 4:1. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal, no vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu. 

Montreal zabodoval naplno v štvrtom stretnutí v rade a vo Východnej konferencii má štvrtú najlepšiu bilanciu s mankom šesť bodov na prvú Carolinu.

Slafkovský zaznamenal štyri strely na bránku, jeden bodyček a jeden plusový bod. Dalibor Dvorský a jeho spoluhráči zo St. Louis zaznamenali štvrtý triumf v sérii, keď uspeli proti Torontu 5:1.

Pod čiarou postupu do vyraďovačky sú už iba o štyri body. S prehrou sa musel zmieriť Šimon Nemec, New Jersey podľahlo Caroline 2:5 u súpera. 

Washington triumfoval na ľade Vegas 5:4 po nájazdoch. V druhej obrannej dvojici nastúpil Martin Fehérváry. V nájazdoch skóroval ako jediný Dylan Strome.

NHL - nedeľa, 29. marec

Edmonton - Anaheim 4:2

Boston - Minnesota 6:3

Carolina - New Jersey 5:2

Columbus - San Jose 2:3

Pittsburgh - Dallas 3:6

Buffalo - Seattle 3:2 pp a sn

Colorado - Winnipeg 2:4

Nashville - Montreal 1:4

St. Louis - Toronto 5:1

Detroit - Philadelphia 3:5

Los Angeles - Utah 2:6

Calgary - Vancouver 7:3

Vegas - Washington 4:5 pp a sn

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

