VIDEO: Gól, asistencia a výhra Montrealu. Slafkovský skóroval aj so zlomenou hokejkou

VANCOUVER. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský pomohol v nočnom zápase NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Vancouveru 4:3.
Dvadsaťjedenročný útočník zažil prvý viacbodový duel v sezóne a stal sa treťou hviezdou stretnutia.
V noci na nedeľu boli v akcii aj ďalší dvaja Slováci, Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila nad Anaheimom 4:3 a Washington s Martinom Fehérvárym podľahol Ottawe 1:7.
Slafkovský sa najprv v 36. minúte podieľal sekundárnou asistenciou na presilovkovom góle Nicka Suzukiho, ktorým kapitán Montrealu znížil na 1:2 z pohľadu hostí, a potom na začiatku tretej tretiny sám skóroval v početnej výhode.
Po zrazenej strele Lanea Hutsona sa Ivan Demidov rýchlo zorientoval pred bránkou, posunul puk na slovenského krídelníka, ktorý ho upratal do odkrytej siete - 2:2.
Slafkovský skóroval aj napriek tomu, že mal zlomenú hokejku. Hneď po skórovaní ju odhodil na ľad.
VIDEO: Slafkovského gól na 2:2
Canadiens sa podarilo otočiť vývoj stretnutia, pričom Demidov sa pod výhru podpísal gólom a dvomi asistenciami.
Slafkovský, ktorý nastúpil tradične v prvom útoku so Suzukim a Coleom Caufieldom, odohral 19:11 minút, pričom vyslal dve strely na bránku a prezentoval sa aj dvoma bodyčekmi a jednou zblokovanou strelou.
Zaznamenal prvý viacbodový zápas v NHL od 30. marca 2025. Po 10 zápasoch sezóny má na konte päť bodov (4+1).
Český brankár Jakub Dobeš vychytal 28 striel domácich a zaznamenal piatu výhru v ročníku, Montreal s ním ešte neprehral.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
10
4
1
5
+3
2.
Martin Fehérváry
Washington
9
1
3
4
+1
3.
Šimon Nemec
New Jersey
8
0
4
4
-1
4.
Erik Černák
Tampa
8
0
1
1
-4
5.
Samuel Honzek
Calgary
7
0
1
1
-3
Fehérváry sa pobil
Z rovnakej výhry 4:3 sa radoval aj Erik Černák, Tampa Bay zdolala Anaheim. Slovenský obranca nebodoval.
Za 18 minút a 45 sekúnd si pripísal iba dva mínusové body a štyri zblokované strely. Hneď v úvode duelu si odsedel dvojminútový trest za podrazenie.
Nikita Kučerov prispel k víťazstvu dvomi asistenciami, tou prvou dosiahol jubilejný 1000. bod v NHL. Anthony Cirelli skóroval dvakrát a pripísal si aj asistenciu.
Veľký debakel utrpel Washington. Slovenský zástupca v drese Capitals Martin Fehérváry sa do bodovacej listiny nezapísal.
Na konci druhej tretiny chcel zabrániť hosťujúcemu hráčovi dokorčuľovať brankára Washingtonu, no vyvolal hromadnú šarvátku. Do bitky sa zapojili aj obaja gólmani.
VIDEO: Hromadná bitka, ktorú vyvolal Fehérváry
Fehérváry dostal trest štyri minúty za hrubosť. Okrem toho si v stretnutí pripísal tri bloky a štyri bodyčeky. Na ľade strávil 19:46 min.
Alexander Ovečkin sa stal ôsmym hráčom histórie s 1500 odohranými zápasmi v jednom klube, ale bodovo vyšiel naprázdno.
Dvojnásobný obhajca titulu z Floridy zdolal Vegas 3:0 a uštedril súperovi prvú tohtosezónnu prehru v riadnom hracom čase. Brankár „panterov“ Sergej Bobrovskij zneškodnil všetkých 17 striel hostí a pripísal si prvé čisté konto v ročníku, celkovo už 50. v profiligovej kariére.
Philadelphia zvíťazila nad New Yorkom Islanders 4:3 po predĺžení a najazdovom rozstrele. Rozhodujúci nájazd premenil Matvej Mičkov, dva góly „letcov" vsietil Trevor Zegras, ktorý pridal aj jednu asistenciu.
NHL - výsledky 26. október:
Vancouver Canucks – Montreal Canadiens 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Góly: 5. Elias Pettersson (Hronek, Garland), 27. DeBrusk (Q. Hughes, Elias Pettersson), 57. Garland (Elias Pettersson, Q. Hughes) – 36. Suzuki (Děmidov, Slafkovský), 42. Slafkovský (Demidov, L. Hutson), 49. Matheson (A. Carrier, Z. Bolduc), 52. Demidov (A. Carrier, O. Kapanen)
Philadelphia Flyers – New York Islanders 4:3 sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)
Góly: 31. Dvorak (Zegras, Mičkov), 42. Zegras (Dvorak, Mičkov), 48. Zegras (Brink, Cates), rozh. náj. Mičkov – 10. Holmström (Pageau), 27. Duclair (Warren, Lee), 45. Cyplakov (Warren, DeAngelo)
Boston Bruins – Colorado Avalanche 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Góly: 15. Arvidsson (Lohrei, Mittelstadt), 15. Eyssimont (Jeannot, Lohrei), 40. M. Geekie (Pastrňák, Lohrei) – 5. Lehkonen (MacKinnon, Makar), 60. Lehkonen (MacKinnon, Ničuškin)
Tampa Bay Lightning – Anaheim Ducks 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Góly: 10. Guentzel (Hagel, Cirelli), 33. Guentzel (Point, Kučerov), 35. Cirelli (Hagel, Hedman), 57. Cirelli (Kučerov, Hedman) – 25. Trouba (Terry, McTavish), 48. Poehling (R. Johnston, Helleson), 49. Terry (C. Gauthier, Leo Carlsson)
Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 19. N. Robertson (Cowan, Matthews), 22. Maccelli (Tavares, Knies), 54. Joshua (McCabe, Carlo), 62. Tavares (Knies) – 14. T. Thompson (Kulich, Samuelsson), 35. Byram (Timmins, McLeod), 48. T. Thompson (Zucker, Dahlin)
Florida Panthers – Vegas Golden Knights 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly: 18. Reinhart (Verhaeghe, Rodrigues), 44. Schwindt (Gadjovich, Greer), 51. Greer (Marchand)
Minnesota Wild – Utah Mammoth 2:6 (1:3, 1:0, 0:3)
Góly: 16. M. Johansson (Buium, Kaprizov), 36. M. Johansson (Hinostroza, Rossi) – 1. L. Cooley (Marino), 4. L. Cooley (Guenther, Sergačov), 5. Schmaltz (Schmidt, Marino), 54. Peterka (L. Cooley, Sergačov), 56. Schmaltz, 60. Marino (Cole)
Detroit Red Wings – St. Louis Blues 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)
Góly: 28. Berggren (Copp, Sandin-Pellikka), 39. Finnie, 40. Compher (Hamonic, Copp), 51. DeBrincat, 51. Edvinsson (Compher, Berggren), 59. Edvinsson – 8. Kyrou (Fowler, Snuggerud), 13. Neighbours (Faulk, R. Thomas), 21. Bučnevič (Holloway, Faulk), 24. Neighbours (R. Thomas, Snuggerud)
Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 4:5 sn (2:1, 0:1, 2:2 - 0:0)
Góly: 1. Shea (Mantha, Wotherspoon), 19. Mantha (Malkin, Brazeau), 55. Letang (Novak, Šilovs), 57. Rust (Malkin, E. Karlsson) – 16. Coyle (Fabbro, C. Sillinger), 38. Voronkov (K. Johnson), 42. Činachov (Aston-Reese, Lundeström), 45. Voronkov (Monahan, Marčenko), rozh. náj. Marčenko
Washington Capitals – Ottawa Senators 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Góly: 46. T. van Riemsdyk (Leonard, Dowd) – 2. Cozens (Zub, Perron), 24. Pinto, 25. Cozens (Batherson, Stützle), 27. Cousins (Stützle), 41. Batherson, 50. Chabot (Giroux, Perron), 55. Batherson (Sanderson, Zub)
Nashville Predators – Los Angeles Kings 5:4 sn (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0)
Góly: 9. O'Reilly (Stastney), 21. F. Forsberg (Matthew Wood, O'Reilly), 28. C. Smith, 55. O'Reilly (F. Forsberg, Hague), rozh. náj. Wiesblatt – 8. Kempe (B. Clarke, Kuzmenko), 22. Armia (Turcotte), 26. Perry (Armia), 50. T. Moore (B. Clarke, Edmundson)
Dallas Stars – Carolina Hurricanes 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Góly: 22. Heiskanen (Lindell), 26. Steel (Harley, Rantanen), 52. Heiskanen (W. Johnston, Rantanen) – 5. Blake, 20. Sebastian Aho (Ehlers)
Seattle Kraken – Edmonton Oilers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 2. Eberle (Beniers, Catton), 27. Kartye (Winterton, Meyers), 53. Eberle (Beniers) – 36. Bouchard (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 55. Nurse (Ekholm, Draisaitl)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: