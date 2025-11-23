VIDEO: Produktívna noc Slovákov. Všetci sa dokázali zapísať do bodovania

Všetci slovenskí hokejisti, ktorí zasiahli do nočných duelov zámorskej NHL, si pripísali zhodne po jednej asistencií.
Po slovenskom súboji bol spokojnejší Erik Černák. Jeho Tampa Bay vyhrala vo Washingtone 5:3.
Hostia rozhodli v prvej tretine, i keď v nej prehrávali už po 66 sekundách.
Černák sa po absencii úspešne vrátil do akcie
Na začiatku akcie bol Martin Fehérváry, ktorý vybojoval puk pri mantineli, prihral Tomovi Wilsonovi a jeho strelu usmernil do siete Justin Sourdif.
Nasledovala však štvorgólová odpoveď hostí, ktorú spustil v oslabení Černák prihrávkou spoza bránky do stredného pásma na Anthonyho Cirelliho, ten z otočky našiel Brandona Hagela a bolo 1:1. Bek Lightning pre zranenie chýbal v predošlých dvoch dueloch.
Hagel bol hlavný hrdina Tampy, keďže zaznamenal po dva góly aj asistencie. Černák odohral 23:24 minút, pripísal si plusku, jednu strelu na bránku, jeden bodyček a tri zablokované strely.
Fehérváry strávil na ľade 16:04 min a v štatistikách mal aj plusový bod, strelu a jeden hit.
Slafkovský nastúpil v druhej formácii
Montreal ukončil sériu piatich prehier, keď v nedeľu zdolal Toronto 5:2. J
Juraj Slafkovský nastúpil v druhej formácii domácich, asistoval pri treťom góle Noaha Dobsona a bodoval po piatich zápasoch.
Slovenský útočník sa dostal k puku v strednom pásme, dostal ho do útočného, počkal si a posunul Ivanovi Demidovovi, po ktorého prihrávke Dobson bez prípravy zvýšil na 3:0.
VIDEO: Slafkovský bol na začiatku gólovej akcie
Slafkovský počas 15 minút a 23 sekúnd na ľade vyslal dve strely na bránku a mal plusový bod. Hral vo formácii s Oliverom Kapanenon a Demidovom a patril k najlepším hráčom na ľade.
Do štatistík si mohol zapísať aj viac bodov, ale jeho spoluhráči nepremenili šance, ktoré im vypracoval.
Jednu asistenciu zaznamenal aj Šimon Nemec pri prehre New Jersey na ľade Philadelphie 3:6.
V 21 zápasoch sezóny to bol jeho trinásty bod (4+9). Odohral 20:05 minút a mal aj menší trest a tri strely na bránku.
Domáci rozhodli štyrmi gólmi v prvom dejstve, dva strelil Tyson Foerster, Noah Cates mal bilanciu 1+2.
VIDEO: Nemcova asistencia
Calgary, bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka, zvládlo domáci duel s druhým tímom Západnej konferencie Dallasom, ktorý vyhralo 3:2 po nájazdoch.
V štvrtej sérii rozhodol Nazem Kadri a Flames vyhrali dva zápasy po sebe len druhýkrát v sezóne.
NHL - 23. november
San Jose Sharks - Ottawa Senators 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Góly: 17. Klingberg (Celebrini, Smith), 28. Goodrow (Wennberg, Ferraro) – 8. Cozens (Stützle, Sanderson), 39. Zetterlund (Kleven), 54. Stützle (Cousins, Batherson).
Brankári: Nedeljkovic - Ullmark, strely na bránku: 19:27.
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)
Góly: 2. Sourdif (Wilson, Fehérváry), 26. Chychrun, 46. Frank (Milano, Chychrun) - 3. Hagel (Cirelli, Černák), 6. Bjorkstrand (Kučerov, Raddysh), 12. Hagel (Kučerov, Moser), 19. Kučerov (Hagel, D'Astous), 56. Cirelli (Hagel, Guentzel).
Brankári: Thompson (19. Lindgren) - Johansson, strely na bránku: 32:16.
Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 37. Crosby (Dewar), 46. Malkin (Kindel, Crosby) - 22. Marchment, 53. Beniers (Marchment, Evans), 65. Montour (Gaudreau, Evans).
Brankári: Murašov - Grubauer, strely na bránku: 32:21.
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Góly: 9. Cates, 13. Mičkov (Couturier), 13. Foerster (Cates, Konecny), 13. Foerster (Cates, Seeler), 32. Brink (Couturier), 56. Zegras (Tippett, Dvorak) - 8. Meier (Bratt, Hischier), 37. Hischier (L. Hughes, Bratt), 54. Hischier (Nemec, Bratt).
Brankári: Vladař - Allen, strely na bránku: 29:35.
Florida Panthers - Edmonton Oilers 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)
Góly: 7. Lundell (Samoskevich, Jones), 31. Samoskevich (Balinskis, Bennett), 34. Reinhart (Lundell, Marchand) - 1. Roslovic (Bouchard, Ekholm), 8. Roslovic (Bouchard), 14. Ekholm (Henrique, Nurse), 27. Podkolzin (Draisaitl, Bouchard), 58. McDavid (Ekholm), 58. Savoie (Janmark, Ekholm).
Brankári: Bobrovskij (27. Tarasov) - Skinner, strely na bránku: 38:31.
Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly: 13. Hutson (Suzuki, Caufield), 14. Dobson (Matheson, Demidov), 25. Dobson (Demidov, Slafkovský), 34. Anderson (F. Xhekaj), 58. Anderson (Matheson, Evans) - 38. Ekman-Larsson (Cowan, Nylander), 55. Nylander (Rielly, Maccelli).
Brankári: Dobeš - Woll (34. Hildeby), strely na bránku: 29:26.
Nashville Predators - Colorado Avalanche 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 1. Burns, 59. MacKinnon (Nelson, Landeskog), 60. Drury (Lehkonen, Kelly).
Brankári: Saros - Blackwood, strely na bránku: 36:26.
Utah Mammoth - New York Rangers 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly: 10. Peterka (Schmidt, McBain), 32. Keller (Yamamoto), 48. DeSimone - 16. Gavrikov (Fox, Zibanejad), 29. Panarin (Trocheck, Gavrikov).
Brankári: Vejmelka - Quick, strely na bránku: 34:22.
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3 pp (2:3, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 8. LaCombe (Sennecke, Gauthier), 9. Zellweger (Terry, Trouba), 34. Terry (Carlsson, LaCombe), 64. Gauthier - 4. Theodore (Eichel), 5. Bowman (Barbašev, Whitecloud), 18. Hertl (Eichel).
Brankári: Dostál - Schmid, strely na bránku: 33:32.
Calgary Flames - Dallas Stars 3:2 pp a sn (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 12. Coronato (Kadri, Huberdeau), 42. Farabee (Andersson, Kadri), rozh. náj. Kadri - 47. Robertson (Seguin, Capobianco), 57. Hintz (Robertson).
Brankári: Cooley - DeSmith, strely na bránku: 33:31.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: