Heroický výkon majstra aj zásluhou Slovákov. Brno otočilo zápas piatimi gólmi v tretine

PRAHA. Hokejisti Komety Brno zvíťazili v nedeľnom zápase 6. kola najvyššej českej súťaže na ľade Hradca Králové 5:3.
Po úvodných dvoch tretinách pritom prehrávali 0:3, skóre otočili v záverečnom dejstve. Víťazný gól vsietil v 57. minúte slovenský útočník Andrej Kollár.
V drese hostí sa presadil aj jeho krajan Lukáš Cingeľ, za domácich sa na streleckú listinu zapísal Alex Tamáši.
O víťazstve Plzne nad Pardubicami 2:1 rozhodol Mikko Petman v 25. minúte. Asistenciu pri prvom góle domácich si pripísal Adrián Holešinský, za hostí Miloš Kelemen.
V ďalšom stretnutí si Sparta Praha vybojovala dva body za triumf nad Vítkovicami 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Tomáš Hyka.
Česká extraliga - 6. kolo
BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly: 11. Buchtele, 26. Gewiese - 9. Jiskra, 46. Tomek, 57. Tomek
Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 3:5 (1:0, 2:0, 0:5)
Góly: 7. Batna, 28. TAMÁŠI, 35. Vukojevic - 44. CINGEL, 51. Flek, 56. Zohorna, 57. KOLLÁR (Zbořil, POSPÍŠIL), 59. Flek
HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 2:3 pp a sn (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 3. Hladonik, 46. Nellis - 14. Chlapík, 48. Dzierkals, rozh. nájazd: Hyka
HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly: 18. Měchura (Zámorský, HOLEŠINSKÝ), 25. M. Petman - 30. Poulíček (Vondráček, KELEMEN)