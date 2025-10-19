VIDEO: Slafkovský gólovo udrel po rýchlom brejku, Černák bodoval prvýkrát v sezóne

/Správu aktualizujeme/
NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský skóroval v noci na nedeľu v zámorskej NHL proti New Yorku Rangers, no jeho Montreal prehral duel v pomere 3:4.
Do kanadského bodovania sa zapísal asistenciou aj Erik Černák, jeho Tampa Bay však ťahala taktiež za kratší koniec, keďže prehrala 2:3 na ľade Columbusu.
Slafkovský otvoril skóre už v druhej minúte zápasu s asistenciou Colea Caufielda. V šiestom stretnutí sezóny strávil na ľade 18:13 minúty, pripísal si druhý presný zásah a zároveň druhý kanadský bod.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského
Premiérový zaznamenal Černák – bol pri góle Ryana McDonagha, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1.
Okrem asistencie mal však aj dva mínusové body, keďže bol na ľade počas všetkých presných zásahov domácich. Na ľade strávil 16:58 minúty.
Zo Slovákov bol v akcii aj Šimon Nemec, ktorého New Jersey zvíťazilo nad Edmontonom 5:3. Calgary Flames so Samuelom Honzekom prehralo na ľade Vegas 1:6.
NHL - výsledky 19. október:
San Jose - Pittsburgh 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 28. Crosby (Letang, Rakell), 48. Mantha (Brazeau, Malkin), 60. Malkin (Crosby, E. Karlsson)
Vegas - Calgary 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
Góly: 1. Marner (Barbašev), 6. Hertl (Stone, Eichel), 16. Stone (Eichel), 24. Barbašev (Korczak, Lauzon), 40. Marner (Stone, Eichel), 43. Stone (Hertl, Eichel) – 4. Huberdeau (Kadri, Weegar)
Buffalo - Florida 3:0
Ottawa - NY Islanders 4:5
New Jersey - Edmonton 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Góly: 29. J. Hughes (Pesce), 37. Bratt (J. Hughes, Hischier), 51. C. Brown, 53. J. Hughes (Bratt), 59. Mercer (Hischier) – 39. Nugent-Hopkins (McDavid, Roslovic), 57. Nugent-Hopkins (McDavid, Nurse), 60. Lazar (Henrique, Emberson)
Columbus - Tampa Bay 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Góly: 5. K. Johnson (Jenner, Fantilli), 34. Severson (Olivier, Coyle), 42. Marčenko (Voronkov, Werenski) – 13. McDonagh (Holmberg, Černák), 17. Cirelli (Guentzel, Hedman)
Montreal - NY Rangers 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Góly: 2. Slafkovský (Caufield), 4. Suzuki (Děmidov, Gallagher), 49. Dobson (Struble, Josh Anderson) – 12. Zibanejad (Fox, Panarin), 41. J. Miller (Fox), 45. M. Robertson (Panarin, Sheary), 46. Panarin (Zibanejad, Gavrikov)
Philadelphia - Minnesota 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 48. Tippett (Zegras, Dvorak), 63. Cates (Foerster, Drysdale) – 22. Tarasenko (Rossi, Brodin)
St. Louis - Dallas 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
23. Kyrou (B. Schenn), 34. Snuggerud (Bučnevič, Tucker), 59. Suter – 58. Rantanen (W. Johnston, Bichsel)
Toronto - Seattle 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 15. Rielly (Matthews, Knies), 37. Tavares (Nylander), 42. Tavares (Nylander) – 8. S. Wright (Schwartz, Marchment), 35. Nyman (Marchment, S. Wright), 38. Dunn (Tolvanen, Stephenson), 64. Mahura (Eberle, Stephenson)
Winnipeg - Nashville 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 3. Scheifele (Connor, Iafallo), 11. Niederreiter (Namestnikov, DeMelo), 46. Stanley (Nyquist, J. Toews), 57. Namestnikov (J. Toews, Niederreiter) – 59. Bunting (O'Reilly, Skjei)
Colorado - Boston 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Góly: 8. MacKinnon (Lehkonen), 11. Manson (Burns, Landeskog), 45. MacKinnon (Lehkonen), 58. Nečas – 4. Beecher (McAvoy, Lohrei)
Los Angeles - Carolina 3:4 pp (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 25. T. Moore (Danault, Edmundson), 37. Kuzmenko (Byfield, Kempe), 52. Fiala (Kempe) – 1. Staal (W. Carrier, Martinook), 4. Staal (Reilly, Chatfield), 24. Kotkaniemi (K. Miller), 62. Jarvis (Sebastian Aho, K. Miller)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: