VIDEO: Slafkovského asistencia Montrealu nestačila, Černák sa vrátil po zranení

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na nedeľu v zámorskej NHL pripísal na konto asistenciu.
Jeho Montreal však prehral na domácom ľade so San Jose 2:4. Slafkovský odohral 21:28 min a zaznamenal mínusový bod.
V zostave San Jose chýbal Pavol Regenda. Ústrednou postavou Sharks bol Macklin Celebrini, ktorý mal bilanciu 2+1 a bodoval v ôsmom zápase za sebou.
New Jersey v zostave so Šimonom Nemcom zvíťazilo nad Los Angeles 6:4. Slovenský obranca absolvoval 17:57 min a do štatistík mu pribudol mínusový bod.
Švajčiar Nico Hischier prispel k triumfu Devils dvoma gólmi i asistenciami. Hráčom Kings nepomohli ani dva presné zásahy Slovinca Anžeho Kopitara, ktorý prekonal klubový rekord Marcela Dionna v počte získaných bodov v profilige. Nazbieral ich už 1308 (450+858).
VIDEO: Slafkovského asistencia na prvý gól Montrealu
Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala s Carolinou 2:4. Slovenský zadák sa vrátil do súťažného kolotoča po zranení, ktoré utrpel v dueli s Buffalom.
Na ľade bol 16:01 minúty, prezentoval sa troma hitmi, jednou zblokovanou strelou a zaznamenal dva mínusové body.
Washington prehral s Bostonom 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Martin Fehérváry odohral v drese Capitals 20:21 min a mal mínusový bod. Calgary bez Martina Pospíšila prehralo na klzisku New Yorku Islanders 2:3.
Hráči Ottawy Senators zvíťazili v sobotu nad Anaheimom Ducks 2:0. Góly domácich strelili v druhej tretine Michael Amadio a v oslabení obranca Thomas Chabot, pri oboch zásahoch asistoval Shane Pinto.
Brankár Linus Ullmark vykryl všetkých 23 striel „káčerov“, dosiahol druhé čisté konto v sezóne a celkovo 14. v profiligovej kariére.
NHL - nedeľa, 15. marec
Montreal - San Jose 2:4
/za domácich Slafkovský 0+1/
Washington - Boston 2:3 pp a sn
Winnipeg - Colorado 3:1
Minnesota - New York Rangers 2:4
Buffalo - Toronto 3:2 pp a sn
New Jersey - Los Angeles 6:4
New York Islanders - Calgary 3:2
Tampa Bay - Carolina 2:4
Philadelphia - Columbus 1:2 pp a sn
Dallas - Detroit 3:2 pp
Utah - Pittsburgh 3:4
Vancouver - Seattle 2:5
Vegas - Chicago 4:0
Ottawa - Anaheim 2:0
