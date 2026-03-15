VIDEO: Slafkovského asistencia Montrealu nestačila, Černák sa vrátil po zranení

Juraj Slafkovský (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: TASR/AP)
TASR|15. mar 2026 o 07:00
Z víťazstva sa tešil len Šimon Nemec.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na nedeľu v zámorskej NHL pripísal na konto asistenciu.

Jeho Montreal však prehral na domácom ľade so San Jose 2:4. Slafkovský odohral 21:28 min a zaznamenal mínusový bod.

V zostave San Jose chýbal Pavol Regenda. Ústrednou postavou Sharks bol Macklin Celebrini, ktorý mal bilanciu 2+1 a bodoval v ôsmom zápase za sebou.

New Jersey v zostave so Šimonom Nemcom zvíťazilo nad Los Angeles 6:4. Slovenský obranca absolvoval 17:57 min a do štatistík mu pribudol mínusový bod.

Švajčiar Nico Hischier prispel k triumfu Devils dvoma gólmi i asistenciami. Hráčom Kings nepomohli ani dva presné zásahy Slovinca Anžeho Kopitara, ktorý prekonal klubový rekord Marcela Dionna v počte získaných bodov v profilige. Nazbieral ich už 1308 (450+858).

VIDEO: Slafkovského asistencia na prvý gól Montrealu

Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala s Carolinou 2:4. Slovenský zadák sa vrátil do súťažného kolotoča po zranení, ktoré utrpel v dueli s Buffalom.

Na ľade bol 16:01 minúty, prezentoval sa troma hitmi, jednou zblokovanou strelou a zaznamenal dva mínusové body.

Washington prehral s Bostonom 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Martin Fehérváry odohral v drese Capitals 20:21 min a mal mínusový bod. Calgary bez Martina Pospíšila prehralo na klzisku New Yorku Islanders 2:3.

Hráči Ottawy Senators zvíťazili v sobotu nad Anaheimom Ducks 2:0. Góly domácich strelili v druhej tretine Michael Amadio a v oslabení obranca Thomas Chabot, pri oboch zásahoch asistoval Shane Pinto.

Brankár Linus Ullmark vykryl všetkých 23 striel „káčerov“, dosiahol druhé čisté konto v sezóne a celkovo 14. v profiligovej kariére.

NHL - nedeľa, 15. marec

Montreal - San Jose 2:4

/za domácich Slafkovský 0+1/

Washington - Boston 2:3 pp a sn

Winnipeg - Colorado 3:1

Minnesota - New York Rangers 2:4

Buffalo - Toronto 3:2 pp a sn

New Jersey - Los Angeles 6:4

New York Islanders - Calgary 3:2

Tampa Bay - Carolina 2:4

Philadelphia - Columbus 1:2 pp a sn

Dallas - Detroit 3:2 pp

Utah - Pittsburgh 3:4

Vancouver - Seattle 2:5

Vegas - Chicago 4:0

Ottawa - Anaheim 2:0

