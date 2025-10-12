VIDEO: Slafkovský prispel k víťaznému gólu, Fehérváry skóroval prvýkrát v sezóne

CHICAGO. Do nočného programu NHL, v ktorom sa predstavili všetky tímy, naskočilo až päť Slovákov.
Z víťazstva sa radoval Juraj Slafkovský, ktorého Montreal vyhral na ľade Chicaga 3:2. Rozhodujúci gól padol len 15 sekúnd pred koncom duelu.
Najskôr ho pripísali práve Slafkovskému, ktorý sa natlačil pred bránku Blackhawks, no napokon bol gól uznaný obrancovi Kaidenovi Guhlemu, ktorý strieľal od modrej čiary.
VIDEO: Víťazný gól Montrealu
„Myslel som si, že 'Slaf' skóroval. Nemal som ani tušenie, že som dal gól ja," hovoril po zápase šťastný Guhle.
Dvadsaťjedenročný Slovák odohral v zápase 20 minút a 37 sekúnd. Pripísal si plusový bod, dve strely na bránku, jeden hit a jednu zblokovanú strelu.
Na druhej výhre Montrealu v sezóne sa výraznou mierou podieľala trojica Cole Caufield (1+1), Nick Suzuki (0+3) a Zach Bolduc (1+1).
Fehérváry skóroval
Premiérový gól v ročníku si pripísal obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral nad NY Islanders 4:2.
Rodák z Bratislavy skóroval už po necelých dvoch minútach hry, keď pohotovo dorazil strelu Alexanda Ovečkina do siete „ostrovanov". Nasmeroval tak Washington za prvým triumfom v sezóne, predtým Capitals vo svojom prvom dueli podľahli Bostonu (1:3).
VIDEO: Prvý gól Martina Fehérváryho
Fehérváry bol vyhlásený za 2. hviezdu stretnutia. Odohral 18:53 min, z toho 1:54 v oslabení. Okrem gólu si pripísal aj 3 strely na bránku, 1 hit a 4 bloky.
Z premiérového gólu v profilige sa tešil nováčik v službách „ostrovanov“ Matthew Schaefer, prvý muž tohtoročného draftu sa stal vo veku 18 rokov a 36 dní druhým najmladším strelcom medzi obrancami v histórii NHL.
Slovenský súboj pre Nemca
V Tampe sa postavili proti sebe dvaja slovenskí obrancovia a Šimon Nemec zaznamenal prvý kanadský bod v sezóne.
V 47. minúte našiel kolmou prihrávkou Arsenija Gricjuka, ktorý po prechode do útočného pásma prenechal puk Connorovi Brownovi a ten svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 5:2 pre New Jersey.
Devils napokon zvíťazili 5:3. Nemec počas 15:01 minút ohrozil súperovho brankára dvoma strelami a zblokoval jeden pokus súpera.
Jeho krajan v drese Tampy Erik Černák odohral 17:13 min., pripísal si mínusový bod, jednu strelu na bránku, tri bloky, tri bodyčeky a dostal aj dvojminútový trest za narazenie.
Svoj prvý zápas v sezóne odohral Samuel Honzek, jeho Calgary prehralo so St. Louis 2:4. Mladý slovenský útočník dostal šancu na ľavom krídle tretieho útoku Flames po boku kapitána Mikaela Backlunda a Blakea Colemana.
Pripísal si dve mínusky, štyri strely na bránku a rozdal tri bodyčeky. Dostal sa aj do vyloženej šance, ale v úniku neuspel. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil opäť nehral pre zranenie.
Ruský krídelník Kirill Marčenko strelil svoj štvrtý hetrik v NHL a mal výrazný podiel na výhre Columbusu 7:4 na ľade Minnesoty.
Winnipeg zvíťazil nad Los Angeles 3:2, o triumfe Jets rozhodol dvoma gólmi Mark Scheifele.
Úradujúci dvojnásobný šampión z Floridy vyhral aj tretí zápas v sezóne, keď zdolal Floridu 6:2.
NHL - výsledky 12. október
Winnipeg Jets – Los Angeles Kings 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Góly: 5. Iafallo (Connor, Vilardi), 39. Scheifele (M. Barron), 52. Scheifele (Morrissey, Vilardi) – 21. M. Anderson (Doughty, Kempe), 30. Kempe (Kopitar, Kuzmenko)
Calgary Flames – St. Louis Blues 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Góly: 15. Coronato (Farabee, Kadri), 35. Coronato (Bahl) – 33. Neighbours (R. Thomas, Bučnevič), 35. R. Thomas (Snuggerud, Faulk), 52. Neighbours (Parayko, Fowler), 54. Suter (Tucker, N. Walker)
Boston Bruins – Buffalo Sabres 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 16. Zacha (Harris, Peeke), 31. Kastelic (McAvoy), 60. Kuraly (E. Lindholm, Kastelic) – 50. Zucker (Samuelsson)
Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)
Góly: 29. Kasper (P. Kane, DeBrincat), 35. Raymond (Larkin, Finnie), 39. P. Kane (DeBrincat, A. Johansson), 47. Raymond (P. Kane, DeBrincat), 59. Edvinsson (Talbot), 60. Copp – 3. Järnkrok (N. Roy, C. Tanev), 13. N. Roy (Rielly, Nylander), 43. Domi (Rielly)
Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)
Góly: 28. Gourde (Point, Crozier), 38. McDonagh (Hagel, Crozier), 57. D. Raddysh (Bjorkstrand, Goncalves) – 9. Meier (Mercer, Hischier), 11. C. Brown (Gricjuk, L. Hughes), 14. Hischier (Meier, L. Hughes), 45. Bratt, 47. C. Brown (Gricjuk, Nemec)
Florida Panthers – Ottawa Senators 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Góly: 7. Marchand (S. Jones), 10. Rodrigues (Ekblad), 21. Ekblad (Marchand, S. Jones), 39. Lundell (Petry, Verhaeghe), 46. Samoskevich (Lundell), 52. Reinhart (Forsling) – 18. Pinto (Greig), 58. Pinto (Giroux)
New York Islanders – Washington Capitals 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
Góly: 39. Duclair (Horvat, Palmieri), 45. Schaefer (Horvat, Palmieri) – 2. Fehérváry (Ovečkin, Carlson), 14. Protas (Chychrun, Wilson), 30. Leonard (Chychrun, Protas), 36. Protas
Pittsburgh Penguins – New York Rangers 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Góly: 24. Kindel (C. Jones) – 8. Zibanejad (Carrick, Fox), 27. Fox (Edström), 30. Cuylle (Sheary, Laba), 37. Fox, 46. Rempe (Edström, Carrick), 55. Laba (T. Raddysh, Pärssinen)
Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers 4:3 pp (0:1, 3:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 24. Stankoven (Blake, Nikišin), 30. Hall (Robinson), 39. Staal (Martinook), 65. Jarvis (Sebastian Aho, Gostisbehere) – 20. Tippett (Konecny, Zegras), 27. Brink (Cates, Grebjonkin), 56. Sanheim (Brink, Foerster)
Chicago Blackhawks – Montreal Canadiens 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Góly: 25. Rinzel (Teräväinen, Nazar), 30. Bedard (Nazar, Teräväinen) – 23. Caufield (Z. Bolduc, Suzuki), 26. Z. Bolduc (Caufield, Suzuki), 60. Guhle (Suzuki, L. Hutson)
Nashville Predators – Utah Mammoth 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 8. F. Forsberg (Martin), 34. Haula (Evangelista, Marchessault) – 3. L. Cooley (Guenther, Peterka), 52. McBain (Schmaltz, Durzi), 63. Guenther
Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)
Góly: 27. Boldy (Eriksson Ek, Kaprizov), 29. Kaprizov (Boldy, Tarasenko), 50. Buium (Eriksson Ek, Boldy), 56. Kaprizov (Rossi, Buium) – 3. Miles Wood (Aston-Reese), 21. Marčenko (Voronkov, Provorov), 39. Marčenko (Voronkov, Werenski), 42. Werenski (Fantilli, C. Sillinger), 44. Marčenko (Werenski, Jenner), 51. Fantilli (Jenner), 59. Jenner (Coyle)
Colorado Avalanche – Dallas Stars 4:5 sn (0:1, 2:2, 2:1 - 0:0)
Góly: 24. Nečas (MacKinnon, Malinski), 31. Brindley (Olofsson, Drury), 41. Lehkonen (MacKinnon, Nečas), 51. MacKinnon (Nečas, Burns) – 19. Harley (Rantanen, Lundkvist), 36. Bastian (Lindell, Heiskanen), 39. J. Robertson (Harley, Ljubuškin), 42. W. Johnston, rozh. náj. Rantanen
Edmonton Oilers – Vancouver Canucks 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 33. Philp (K. Kapanen, Podkolzin), 40. Mangiapane, 59. Draisaitl (Nurse, McDavid) – 41. Boeser (Q. Hughes, DeBrusk)
San Jose Sharks – Anaheim Ducks 6:7 pp (2:2, 3:2, 1:2 - 0:1)
Góly: 4. Toffoli (W. Smith, Celebrini), 12. Reaves (Gaudette, Leddy), 26. Ferraro (W. Smith, Celebrini), 31. Klingberg (Celebrini, W. Smith), 38. Gaudette (Wennberg, Orlov), 46. J. Skinner (Dellandrea, Orlov) – 12. C. Gauthier (McTavish, Gudas), 16. Sennecke (McTavish, Zellweger), 27. Killorn (Granlund), 40. Kreider (Leo Carlsson, Terry), 51. C. Gauthier (McTavish, Sennecke), 60. Kreider (Leo Carlsson, Terry), 61. Leo Carlsson (Granlund)
Seattle Kraken – Vegas Golden Knights 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 28. Beniers (Eberle, Dunn), 65. McCann (Beniers, Dunn) – 45. Dorofejev (Stone, Eichel)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: