Vydarená noc Slovákov v zámorí. Mešár skóroval pri tesnom víťazstve, Hlavaj s 29 zákrokmi

Filip Mešár.
Filip Mešár. (Autor: Facebook/Rocket de Laval )
TASR|10. jan 2026 o 10:09
ShareTweet0

Asistencie si pripísali Adam Sýkora a Jozef Viliam Kmec.

Slovenský hokejový útočník Filip Mešár prispel jedným gólom k výhre Lavalu Rocket v nočnom zápase nižšej zámorskej AHL na ľade Rochester Americans 3:2.

Jeho tím si vďaka triumfu udržal prvé miesto v Severnej divízii súťaže. Pre 22-ročného krídelníka to bol štvrtý presný zásah v sezóne, v 34 dueloch nazbieral dokopy 14 bodov.

VIDEO: Gól Filipa Mešára

Jednu asistenciu si do štatistík pripísal Adam Sýkora, no jeho Hartford prehral v Springfielde 4:7. Dvadsaťjedenročný útočník má na konte 11 bodov (6+5) v 32 dueloch.

V domácom drese nebodoval Juraj Pekarčík. Siedmu asistenciu a zároveň siedmy bod v ročníku za Henderson Silver Knights dosiahol obranca Jozef Viliam Kmec. Jeho tím prehral na ľade Ontaria Reign 4:5 po nájazdoch.

V akcii bol aj brankár Samuel Hlavaj, ktorý sa dostal do nominácie Slovenska na februárové zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

V drese Iowa Wild zaznamenal až 29 úspešných zákrokov, no jeho tím prehral v Tucsone tesne 1:2 po predĺžení.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Filip Mešár.
    Filip Mešár.
    Vydarená noc Slovákov v zámorí. Mešár skóroval pri tesnom víťazstve, Hlavaj s 29 zákrokmi
    dnes 10:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»Vydarená noc Slovákov v zámorí. Mešár skóroval pri tesnom víťazstve, Hlavaj s 29 zákrokmi