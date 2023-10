Po pôsobení v KHL chce Slovan tentokrát vstúpiť do českej ligy, vybudoval by dva tímy

"Ak by sme mali ísť do českej extraligy, tak by sme najskôr mali dominovať v slovenskej," uviedol v klubovom podcaste.

Podľa člena predstavenstva Pavla Hofstädtera by zároveň zostal aj v slovenskej, pričom v oboch súťažiach by pôsobili dva plnohodnotné tímy Slovana.

BRATISLAVA. Vedenie HC Slovan Bratislava netají ambíciu posunúť klub do českej extraligy.

Odvtedy sa viackrát objavili špekulácie o záujme klubu zamieriť do českej extraligy alebo medzinárodnej IceHL.

Slovan v minulosti pôsobil sedem sezón v KHL, v roku 2019 sa vrátil do slovenskej extraligy.

Podľa Hofstädtera je dlhodobou víziou snaha o pôsobenie v Česku. "Chceme byť najsilnejší na Slovensku, aby sme sa raz mohli uchádzať o pôsobenie do českej extralige.

V minulosti nám bolo vyčítané, že Slovan sa chce zase zbaliť a odísť zo Slovenska, ale nie je to tak.

Stále tvrdíme, že Slovan by zároveň ostal aj v slovenskej extralige," prezradil Hofstädter a zdôraznil, že tím, ktorý by pôsobil v slovenskej lige, by mal mať dostatočnú kvalitu na boj o najvyššie priečky.

"Vždy to bude Slovan. Slovan nikdy nebude robiť hanbu svojej značke a aj po odchode do českej extraligy by v slovenskej chcel hrať vysoko.

Určite by to boli dva pomyselné "A" tímy na kvalitatívne vysokej úrovni. Na všetko treba čas," uviedol Hofstädter.