Nováčik zo Žiliny si dal jasný cieľ. S tímom sa pripravujú aj juniori

"S generálnym manažérom Františkom Skladaným a mojím asistentom Danielom Babkom sme veľa debatovali o zložení tímu. Slovenských hráčov na trhu veľa nie je, ale s tými, ktorých máme, sme spokojní.

Chceli by sme priviesť do tímu ešte dvoch cudzincov do obrany a dvoch do útoku. Skautujeme hráčov, ktorí sú na trhu voľní a verím, že v najbližšej dobe sa nám ich príchody podarí dotiahnuť."