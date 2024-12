VIDEO: Nebezpečný, hrubý faul na Fehérváryho. Súpera vylúčili do konca zápasu

NEW YORK. V poslednom kole NHL pred vianočnou prestávkou nastúpili do diania štyria Slováci. O výhre Tatarovho New Jersey sme informovali v samostatnom texte.

V skorých ranných hodinách Štedrého dňa sa predstavili ďalší traja jeho krajania.

Jediný bez bodu bol Martin Fehérváry. Jeho Washington podľahol Bostonu 1:4.