VIDEO: Tatar oslavuje víťazné derby. Devils zbili Rangers päsťami aj gólmi

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils triumfovali v pondelňajšom derby s New Yorkom Rangers na domácom ľade hladko 5:0.

Dostali sa tak do čela Východnej konferencie o bod pred Washington, ktorý však odohral o štyri stretnutia menej.

Napätie v derby panovalo už od úvodných striedaní. Z hry neuplynulo ani päť minút a v prvej bitke si to rozdali domáci útočník Paul Cotter a center prvého útoku Rangers Vincent Trocheck.