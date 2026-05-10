Príde Gáborík o ďalšie rekordy? Kaprizov sa mu priblížil hneď v dvoch štatistikách

Hokejisti Minnesoty zdolali v nočnom zápase play off NHL Colorado 5:1 a znížili stav série na 1:2. Tromi bodmi (1+2) pomohol k víťazstvu Kirill Kaprizov, dva body za gól a asistenciu si pripísal obranca Quinn Hughes.
Kaprizov nazbieral v tohtoročných bojoch o Stanley Cup už 14 bodov a útočí na klubový rekord Wild. Ten drží bývalý slovenský útočník Marián Gáborík, ktorý v roku 2003 zaznamenal v play off 17 bodov.
Kaprizov a Hughes zaznamenali štvrtý viacbodový zápas v play-off 2026 a posunuli sa v klubových tabuľkách na druhé miesto.
Aj v tejto štatistike je na čele bývalý slovenský hokejový reprezentant, ktorý v play-off 2003 odohral šesť zápasov s viac ako jedným bodom.