Príde Gáborík o ďalšie rekordy? Kaprizov sa mu priblížil hneď v dvoch štatistikách

Kirill Kaprizov v súboji s Caleom Makarom v zápase play-off Minnesota - Colorado. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. máj 2026 o 11:35
Minnesota zdramatizovala priebeh série s Coloradom.

Hokejisti Minnesoty zdolali v nočnom zápase play off NHL Colorado 5:1 a znížili stav série na 1:2. Tromi bodmi (1+2) pomohol k víťazstvu Kirill Kaprizov, dva body za gól a asistenciu si pripísal obranca Quinn Hughes.

Kaprizov nazbieral v tohtoročných bojoch o Stanley Cup už 14 bodov a útočí na klubový rekord Wild. Ten drží bývalý slovenský útočník Marián Gáborík, ktorý v roku 2003 zaznamenal v play off 17 bodov.

Kaprizov a Hughes zaznamenali štvrtý viacbodový zápas v play-off 2026 a posunuli sa v klubových tabuľkách na druhé miesto.

Aj v tejto štatistike je na čele bývalý slovenský hokejový reprezentant, ktorý v play-off 2003 odohral šesť zápasov s viac ako jedným bodom.

Anders Lee (vľavo) a Sam Carrick počas pästného súboja v zápase Buffalo - NY Islanders.
