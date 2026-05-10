Dobrá správa pre Buffalo. Do série proti Montrealu zasiahne aj kanadský center

Hokejový útočník a center Buffala Sabres Sam Carrick je po zranení pripravený naskočiť do bojov v play-off NHL 2025/2026
Predstaviť by sa mohol v zápase číslo tri na ľade Montrealu Canadiens v 2. kole play-off Východnej konferencie, ktorý je na programe v noci na pondelok.
V nedeľu to zámorským médiám povedal tréner „šablí" Lindy Ruff.
Skúsený Kanaďan vynechal posledných 15 zápasov. V zápase proti New Yorku Islanders si 31. marca poranil ruku počas bitky s Andersom Leeom.
Sezónu začal v New Yorku Rangers, tesne pred uzávierkou prestupov sa sťahoval do Buffala za výbery v treťom a šiestom kole draftu 2026.
V 73 zápasoch základnej časti strelil 9 gólov a nazbieral 16 bodov, z toho už v drese Sabres nazbieral šesť bodov (5+1) v 13 dueloch.
Tridsaťštyriročný Carrick si zahral play off v roku 2024 s Edmontonom Oilers, s ktorým došiel až do finále Stanley Cupu.