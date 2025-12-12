Černákov hviezdny spoluhráč ide pred ZOH na operáciu lakťa. Šampionát by mu však nemal ujsť

Švédskeho hokejového obrancu Victora Hedmana čaká operácia lakťa, no mal by stihnúť olympijský turnaj v Miláne. Kapitán Tampy Bay podstúpi zákrok v pondelok.
Tridsaťštyriročný zadák bude mimo súťažného diania do februára, keď sa majú začať ZOH, prvé s účasťou hráčov z NHL od roku 2014.
Klub oznámil prognózu po tom, čo tréner Jon Cooper potvrdil, že sa Hedmanovi zhoršilo zranenie, ktoré ho nedávno vyradilo na 12 zápasov.
Cooper povedie na ZOH kanadskú reprezentáciu a nechal sa počuť, že Švédi sa nemusia obávať o neúčasť svojej defenzívnej opory.
Hedman by mal byť jeden z kľúčových hráčov v tíme Tre kronor, v zámorí sa môže dostať na ľad ešte pred začiatkom hier (11.2.).
V Tampe je dlhoročným pilierom defenzívy a v tomto ročníku stihol odohrať 18 stretnutí so ziskom 12 asistencií, pričom v priemere odohral 21:05 minút na zápas.
S Lightning sa dvakrát tešil zo zisku Stanleyho pohára, v roku 2020 dostal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.
Na listine zranených doplnil ďalšie tri opory tímu - brankára Andreja Vasilevského, slovenského beka Erika Černáka a ďalšieho obrancu Ryana McDonagha.
Klub povolal na jeho miesto z farmy Declana Carlilea. Informácie priniesla agentúra AP.
