ONLINE: Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Vegas Golden Knights a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Vítam Vás pri sledovaní večerného zápasu NHL medzi Vegas Golden Knights a Montreal Canadiens.
Vegas Golden Knights
Domáce mužstvo patrilo pred sezónou k favoritom na získal Stanleyho pohára. Rytierom patrí aktuálne až 7. pozícia so ziskom 28 bodov a pozitívnym skóre 71:69. Domáci hokejisti sú na domácom ľade veľmi silným mužstvom. Nemajú však zrovna ideálnu formu. Prehrali tri posledné zápasy. Naposledny podľahli na domácom ľade kanadskému mužstvu Ottawe Senators 3:4 po nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Shane Pinto.
Montreal Canadiens
Kanadský celok aj s naším reprezentantom Jurajom Slafkovským dokázal vyhrať dva posledné zápasy. Canadiens dokázali poraziť na domácom ľade svojho konkurenta Toronto Maple Leafs 5:2 a následne dokázali zvíťaziť v Utahu proti domácim Mamutom tesne 4:3. Montrealu patrí aktuálne 8. pozícia vo Východnej konferencii so ziskom 27 bodov negatívnym skóre 76:79. Uvidíme kto dnešný zápas zvládne lepšie a pripíše si víťazstvo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
