Biely dom vítal olympijských šampiónov. Americkí hokejisti sa stretli s Trumpom

Americkí hokejisti po víťazstve na olympijskom turnaji v utorok navštívili Biely dom.
Vo Washingtone sa tiež zúčastnili na prejave prezidenta Donalda Trumpa o stave únie. Informovala o tom agentúra AP.
Američania v nedeľňajšom finále turnaja v Miláne, na ktorom prvýkrát od roku 2014 opäť štartovali hráči z NHL, porazili 2:1 v predĺžení Kanadu.
Pre USA získali medzi mužmi prvé hokejové zlato od triumfu v roku 1980, tzv. "Zázraku na ľade".
Hokejisti sa vyfotili pred Bielym domom a potom zamierili do Západného krídla a Oválnej pracovne, kde sa stretli s Trumpom.
Pozvanie od prezidenta naopak odmietli americké hokejistky, ktoré na hrách v Taliansku rovnako získali zlato.
Kým pre niektorých hráčov išlo o prvú návštevu Bieleho domu, útočník Matthew Tkachuk sa s Trumpom stretol už tretíkrát počas dvanástich mesiacov.
Do prezidentského sídla totiž zavítal po dvoch triumfoch v Stanleyho pohári s Floridou.