    Biely dom vítal olympijských šampiónov. Americkí hokejisti sa stretli s Trumpom

    Americkí hokejisti sa stretli s prezidentom Trumpom (Autor: X/The White House)
    25. feb 2026 o 10:26
    Zúčastnili sa aj na prejave prezidenta.

    Americkí hokejisti po víťazstve na olympijskom turnaji v utorok navštívili Biely dom.

    Vo Washingtone sa tiež zúčastnili na prejave prezidenta Donalda Trumpa o stave únie. Informovala o tom agentúra AP.

    Američania v nedeľňajšom finále turnaja v Miláne, na ktorom prvýkrát od roku 2014 opäť štartovali hráči z NHL, porazili 2:1 v predĺžení Kanadu.

    Pre USA získali medzi mužmi prvé hokejové zlato od triumfu v roku 1980, tzv. "Zázraku na ľade".

    Hokejisti sa vyfotili pred Bielym domom a potom zamierili do Západného krídla a Oválnej pracovne, kde sa stretli s Trumpom.

    Pozvanie od prezidenta naopak odmietli americké hokejistky, ktoré na hrách v Taliansku rovnako získali zlato.

    Kým pre niektorých hráčov išlo o prvú návštevu Bieleho domu, útočník Matthew Tkachuk sa s Trumpom stretol už tretíkrát počas dvanástich mesiacov.

    Do prezidentského sídla totiž zavítal po dvoch triumfoch v Stanleyho pohári s Floridou.

