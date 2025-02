Zdravím všechny příznivce hokeje! Na turnaji 4 Nations Face-off je na programu bonbonek turnaje, protože se odehraje zámořské derby mezi domácí Kanadou a USA. Oba týmy na úvod turnaje vyhráli. Kanada nakonec Švédy porazila, ale nebylo to tak jednoznačné, jak to vypadalo po první třetině, během které Švédové ani jednou nevystřelili na brankáře Binningtona. Nakonec ale Švédové dokázali srovnat na 3:3 a Kanada rozhodla v čase 66:06 zásluhou Mitchella Marnera. Američané vstoupili do turnaje vstoupili jednoznačněji, když porazili Finy 6:1, i když tým Suomi se dostal jako první do vedení. Za Američany se dvakrát prosadili Mathew Tkachuk a Brady Tkachuk. Dalšími střelci byli Guentzel a Boldy. Kanada proti Švédům vedla 3:1, ale Tre Kronor v úvodní desetiminutovce třetí části po gólech Kempeho a Erikssona Eka srovnali na 3:3. Kromě Marnera za Javorové listy skórovali MacKinnon, Marchand a Stone. Kanada ale do tohoto zápasu půjde bez několika beků. Největší ztrátou bude zcela jistě nemocný Cale Makar a zápas se Švédy nedohrál ani další obránce Shea Theodore, jenž odstoupil v průběhu utkání a není jisté, jestli bude schopen nastoupit v tomto zápase.



Naposledy se spolu oba celky na velké akci utkaly na Zimních olympijských hrách 2022 a z výhry poměrem 4:2 se tehdy radovali Američané. Rok předtím vyhrály Kanaďané 4:2 v semifinále MS.



Úvodní buly padne v Bell Centre v Montrealu krátce po 2:00.