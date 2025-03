Třinec potvrdil koniec Marcinka, mieri do Slovana. Aká je situácia s Daňom?

Podľa portálu denik.cz má namierené do Slovana Bratislava, s ktorým bol už údajne dlhší čas dohodnutý na spolupráci.

Tridsaťšesťročný Marcinko prišiel do Třinca počas sezóny z Brna, za nový tím odohral v základnej časti českej extraligy deväť zápasov s troma strelenými gólmi, v play off pridal deväť štartov so ziskom štyroch kanadských bodov (2+2).