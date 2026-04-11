Třinec postúpil do finále aj vďake prihrávke Daňa. Lukošikov gól Karlovým Varom nestačil

Česká extraliga - semifinále play-off (5. zápas)
Oceláři Třinec - Energie Karlove Vary 3:2 pp (2:2, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 10. Galvas, 15. Flynn (Hudáček), 68. Kubiesa (Daňo) - 2. Lukošik, 11. Jones
/konečný stav série: 4:1, Třinec postúpil do finále/
Hokejisti Třinca sa stali prvými finalistami play off českej extraligy. V sobotňajšom piatom semifinálovom dueli zdolali Karlove Vary 3:2 po predĺžení a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy.
Rozhodujúci gól strelil v ôsmej minúte predĺženia Matěj Kubiesa, ktorého našiel skvelým pasom Marko Daňo. Okrem neho prispel asistenciou k úspechu aj ďalší slovenský útočník Libor Hudáček, za hostí skóroval Adam Lukošik.
V súbojoch o majstrovskú trofej sa v drese Třinca zo slovenských legionárov predstavia aj Martin Marinčin, Patrik Koch, Miloš Roman a Patrik Hrehorčák, trénerom „oceliarov“ je Boris Žabka.
Třinec postúpil do siedmeho finále od roku 2018. Súper Oceliarov v boji o titul vzíde zo série Pardubice - Sparta Praha.
Oceliari sa budú usilovať o siedmy titul v klubovej histórii. Prvý získali v roku 2011, ďalšie v rokoch 2019 a 2021 až 2024.