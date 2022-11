Rozhodli nepresvedčivé výsledky. Nitra odvolala po pár mesiacoch trénera

Mrzí to o to viac, že Normunds je jeden férový, rovný chlap a nemožno mu vyčítať jeho profesionálne nasadenie a zápal v práci. Avšak je to šport, veci sa nie vždy vyvinú tak, ako by ste chceli.

Objektívne treba povedať, že mužstvo vďaka neustálym zraneniam kľúčových hráčov nehralo ani raz v kompletnom zložení.

Normundsovi ďakujeme za jeho odvedenú prácu pre náš klub a úprimne mu prajeme v ďalšom živote a kariére len to najlepšie,“ povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.