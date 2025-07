Návrat po dvoch rokoch. Prestížny Hlinka Gretzky Cup sa uskutoční v Trenčíne

Do Trenčína zavítajú najlepší mladíci v tejto kategórii po dvoch rokoch, Slováci si v základnej skupine zmerajú sily s USA, Švédskom a Nemeckom. Českú vetvu podujatia bude hostiť Brno.

TRENČÍN. V termíne od 11. do 16. augusta sa na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne uskutoční tzv. slovenská vetva Hlinka Gretzky Cupu, prestížneho hokejového turnaja hráčov do 18 rokov.

„Sme veľmi radi, že Hlinka Gretzky Cup môžeme opäť organizovať v Trenčíne. Sme v úzkom kontakte so správkyňou štadióna, ktorá deklarovala, že rekonštrukčné práce by mali byť ukončené do konca júla.