ONLINE: Toronto Maple Leafs - New York Rangers dnes, NHL LIVE (Adam Sýkora)

Hokejisti tímov Toronto Maple Leafs a New York Rangers dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V zostave hostí by mal nastúpiť slovenský útočník Adam Sýkora, ktorý zažije debut v NHL.
NHL 2025/2026
26.03.2026 o 00:30
Toronto
NY Rangers
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – útočník, 17 zápasů, 2+0
Vzájemné zápasy
Souboje na ledě Toronta bývají velmi vyrovnané, z posledních deseti se jen dvakrát stalo, že některý z týmů zvítězil o více než dva góly, v obou případech to bylo o tři zásahy.
New York Rangers
Hosté jsou na tom ještě hůř, s pětašedesáti body tabulku stejné konference uzavírají a jsou druhým nejhorším mančaftem soutěže, horší je jen padesátibodový Vancouver. Ze sedmatřiceti venkovních mačů si přivezli čtyřicet bodů za devatenáct výher a dvě jednobodové prohry, ovšem skóre mají aktivní, 123 vstřelených a o osm méně inkasovaných gólů. V posledním venkovním duelu přišli o vítěznou šňůru, která čítala tři zápasy, když prohráli v Columbusu 3:6.
Zajímavostí je, že produktivitu Jezdců vede rovněž hráč ze Švédska, a sice Mika Zibanejad, jenž dosud třicetkrát skóroval a přidal sedmatřicet přihrávek.
Toronto Maple Leafs
Ani jednomu z týmů se nedaří a ani jeden se už letos do play-off neprobojuje, ten kanadský je Východní konferenci na předposlední pozici s třiasedmdesáti body. Na svém ledě si ze sedmatřiceti utkání odnesl dvaačtyřicet bodů za sedmnáct výher a osm porážek v prodloužení nebo na nájezdy, vstřelil 124 branek a o dvě více inkasoval. Z posledních jedenácti utkání na svém ledě vyhrál jediné (!).
V čele tabulky produktivity je s 67 body (25+42) Švéd William Nylander.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 00:30.
