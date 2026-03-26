﻿Sýkora debutoval v NHL s číslom slovenskej ikony. Pochvaľoval si chémiu s olympijským víťazom

Hokejový útočník Adam Sýkora odohral svoj prvý zápas v NHL. V profilige si zahral ako 99. Slovák.
Nastúpil s číslom 38, ktoré sa na Slovensku spája najmä s Pavlom Demitrom.
„Uvedomím si to až po pár hodinách. Keď upokojím moje telo a nervový systém. Teraz sa cítim stále v zápase, ale neskôr si to budem vedieť vychutnať viac,“ hovoril o svojich prvých dojmoch po debute.
Pred ním si vychutnal aj „nováčikovské kolečko“. Na ľad vykorčuľoval sám.
„Bolo to pekné. Akonáhle som vstúpil na ľad, bol to trochu stres. Chcel som si užiť daný moment. Bolo to prvý aj posledný raz. Som veľmi vďačný za túto príležitosť,“ povedal Sýkora.
Rangers prehrali v súboji dvoch tímov z dna Východnej konferencie na ľade Toronta 3:4 a natiahli svoju sériu prehier už na šesť duelov.
Najlepší človek
Na 21-ročného Slováka sa ešte pred zápasom pýtali jeho spoluhráča, Čecha Jaroslava Chmelářa, s ktorým Sýkora strávil veľa spoločného času počas pôsobenia v Hartforde:
„Som za neho neskutočne šťastný. Je najlepší človek, akého som kedy stretol. Je to strašne milý chalan,“ hovoril Chmelář.
„Už na začiatku sezóny sme snívali o tom, že si spolu zahráme za Rangers.“
V noci sa im to podarilo. Počas rozkorčuľovania si dali svoj typický pozdrav a narazili sa pri mantineli.
„Je to naša rutina, robili sme to celý rok,“ vysvetlil Sýkora. „Som rád, že to môžeme robiť aj tu.“
Sýkora pred zápasom hovoril o tom, čím sa chce prezentovať:
„Chcem priniesť energiu, šťavu a byť dobrý v napádaní.“ To sa mu aj podarilo.
Tempo NHL zvládol
Pri svojom debute nastupoval v druhom útoku, kde bol jeho centrom olympijský šampión z Milána Vincent Trocheck a krídelníkom Will Cuylle.
Odohral 18 striedaní a 13:33 min. Sedemkrát vystrelil, z toho trikrát na bránu, pripísal si dva bloky a zapísal si dve mínusky. Premiérové body v NHL nezaknihoval.
„Prvých pár striedaní som bol nervózny, potom som sa snažil byť v danom momente, hrať jednoducho, pomáhať chalanom vyhrávať súboje a získavať puky. Myslím si, že sa mi to celkom dobre darilo,“ hodnotil duel.
Svoje prvé striedanie v NHL strávil Adam Sýkora takmer celé v útočnom pásme. Dobre sa pohyboval pred bránou a vytvoril si aj minišancu. Vybojoval aj udržanie puku v útočnom pásme.
V druhom striedaní pekne potiahol puk dopredu a prudko vystrelil. Neskôr sa však Leafs dostali pred bránu hostí a skórovali. Ku gólu im pomohol fakt, že do brankára Šesťorkina vrazil vlastný spoluhráč Chmelář. Sýkora si tak pripísal prvú mínusku.
Slovenský útočník aj naďalej sršal jemu typickou energiou a nebál sa ťahať puky dopredu, poctivo korčuľoval aj smerom dozadu, púšťal sa do súbojov a neodovzdal žiadne striedanie.
Vcelku odohral dobrý zápas a tempu NHL stíhal. Veľa času strávil aj v predbránkovom priestore.
„Je to súčasť mojej hry. Tréneri v Hartforde to odo mňa chceli vkuse,“ vysvetľoval Sýkora.
„Je to môj priestor na skórovanie. Občas obdržím krosček, ale je to súčasť hry. Chcem tam byť, zacláňať brankárovi a hľadať si miesto na dorážky.“
Mali sme dobrú chémiu, hovoril o útoku s Trocheckom
V hre 5 na 5 mal z tímu Rangers druhý najväčší počet vytvorených očakávaných gólov (0,41).
Mužstvo z New Yorku bolo v zápase lepšie a platilo to aj vtedy, keď hral Sýkora.
Keď bol na ľade, jeho tím mal 64 percent striel, 63 percent očakávaných gólov a 55 percent gólových šancí.
Jeho útoku sa darilo. Trojička Sýkora – Trocheck – Cuylle vystrelila na bránu súpera sedemkrát, zatiaľ čo oni dovolili súperom len jednu strelu.
Sýkora si spoluprácu s týmito hráčmi pochvaľoval:
„Snažil som sa hrať fyzickú hru, dobre napádať. Vedel som, že keď sa mi podarí dostať puk k nim, dokážu niečo vymyslieť, vystreliť a možno skórovať. Mali sme dobrú chémiu a snáď v tom budeme pokračovať.“
Na hre Sýkoru však bolo miestami vidno, že v mužstve je nováčikom a nie je ešte úplne zohratý. Počas jedného striedania poslal puk po mantineli až do vlastného pásma a niekedy korčuľoval do priestorov, kde bol už aj jeho spoluhráč.
Rangers hrali aj v oslabení, ale v tejto hernej situácii Sýkora nenastúpil. Nehral ani v presilových hrách.
Adam Sýkora sa do NHL dostal po troch rokoch v AHL. Keď sa ho opýtali na najväčší rozdiel, povedal, že v NHL vedia hráči viac tvoriť a prekvapiť.
Rangers sú prví na východe bez šance na play-off
Toronto viedlo v zápase 3:0, ale Rangers zvládli znížiť na 2:3 z ich pohľadu. Na víťazný zásah Tavaresa však reagovať nedokázali.
V zápase boli herne lepším tímom, na strely vyhrali 43:18. Maple Leafs však boli efektívnejší.
Mužstvo z New Yorku po tejto prehre ako prvý tím z Východnej konferencie definitívne stratilo šancu na postup do play-off. Naďalej mu v nej patrí posledné 16. miesto so stratou ôsmich bodov na 15. Floridu.
Do konca základnej časti ostáva "jazdcom" odohrať desať duelov. Najbližších sedem z nich ich čaká na domácom ľade v Madison Square Garden.
Sýkora bude môcť zažiť domáci debut v noci na sobotu proti Chicagu.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: