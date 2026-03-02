Škorvánek nechcel odpočívať a atakuje ligové rekordy. Najviac sa darilo Slovákom v Česku

Stanislav Škorvánek bol na zimných olympijských hrách v Miláne spoľahlivou brankárskou dvojkou za Samuelom Hlavajom. Poctivo mu kryl chrbát a na turnaji dostal možnosť odchytať necelých 90 minút.
Dôležitým faktorom bol pri výhre 3:2 nad Talianskom, kde si pripísal 20 zákrokov. Do semifinále proti USA naskočil v 33. minúte za stavu 0:4. Odkedy do neho vstúpil, oba tímy strelili ešte dva góly a Slováci prehrali 2:6.
Škorvánek sa po skúsenosti z Milána vrátil naspäť do českej extraligy a ukazuje, že je veľmi spoľahlivá jednotka. V troch zápasoch pomohol Hradcu Králové k trom dôležitým výhram.
Okrem neho sa do výberu najlepších slovenských hokejistov v zahraničí počas uplynulého týždňa dostali štyria útočníci – všetci z českej extraligy.
V NHL bodoval len Juraj Slafkovský, ktorý mal jednu asistenciu. Nikto výrazne nezaujal ani v AHL a švédskej či fínskej najvyššej súťaži. Tomáš Tatar mal vo Švajčiarsku dva body v dvoch dueloch a Filip Mešár strelil gól vo svojom stom zápase v AHL.
Top 5 však tento týždeň tvoria výhradne hráči z Česka.
Stanislav Škorvánek
V Českej extralige sa počas uplynulého týždňa odohrali tri kolá. Brankár Škorvánek chytal vo všetkých troch a Hradcu Králové zabezpečil tri výhry. Aj vďaka nemu sa mužstvo výrazne priblížilo k priamemu postupu do štvrťfinále.
Po olympijských hrách chcel chytať hneď. „Zápasom sa najrýchlejšie dostanem späť do tempa. Nemalo by zmysel čakať až do piatku,“ povedal slovenský brankár.
Škorvánek odchytal výborný prvý duel. Proti Vítkoviciam si pripísal čisté konto. Pri výhre 4:0 mal 25 úspešných zákrokov.
Celkovo tak má v aktuálnej sezóne už deväť „núl“ v 42 zápasoch, čím bezkonkurenčne vedie medzi všetkými brankármi. Druhý najlepší brankár ich má päť.
Slovák atakuje ligový rekord, ktorý je 11 čistých kont v sezóne. Na to, aby rekord vyrovnal, musel by mať nulu v oboch zvyšných zápasoch základnej časti.
„Je to super, ale vďačím za to tímu a taktike trénerov,“ povedal Škorvánek po výhre nad Vítkovicami. „Kladú dôraz na obranu, súperi tak veľa šancí nemajú a nádej na nulu je väčšia. Som rád, že sa to zase podarilo a my máme tri body.“
V ďalšom zápase na ľade Olomoucu inkasoval dvakrát, ale zastavil takmer 94 percent striel. Aj vďaka jeho 31 zákrokom zvíťazili 4:2.
Víťazný trojlístok zavŕšil v nedeľu proti Sparte Praha. Mužstvo z hlavného mesta malo streleckú prevahu, ale Škorvánek zastavil 29 pokusov a Hradec vyhral 6:3.
Libor Hudáček
Najproduktívnejším Slovákom v renomovaných zahraničných seniorských ligách bol počas uplynulého týždňa Libor Hudáček (spolu s Kristiánom Pospíšilom). 35-ročný útočník získal v troch stretnutiach päť bodov.
Najprv Třincu pomohol k výhre 3:1 v Kladne dvoma asistenciami, následne pri prehre 1:5 na ľade Komety Brno asistoval na gól Marka Daňa a pri výhre 3:2 nad Vítkovicami asistoval a neskôr aj strelil víťazný gól v predĺžení.
VIDEO: Víťazný gól Libora Hudáčka proti Vítkoviciam
Hudáček má v aktuálnej sezóne na konte 42 bodov (17+25) v 49 zápasoch.
V ligovej produktivite mu patrí siedme miesto a prvé medzi Slovákmi aj medzi hráčmi Třinca.
Róbert Lantoši
Zvyšní traja hráči neboli súčasťou slovenského olympijského kádra v Miláne. Róbert Lantoši sa po pauze vrátil v dobrej forme.
Útočník Českých Budějovíc natiahol bodovú šnúru na štyri zápasy a počas uplynulého týždňa pridal štyri body v troch zápasoch.
Najprv mal proti poslednému Litvínovu bilanciu 1+1 pri výhre 4:2. V ďalšom stretnutí asistoval na gól pri prehre 4:5 po predĺžení na ľade Vítkovíc a v nedeľu strelil víťazný gól pri výhre 3:0 nad Mladou Boleslavou.
V Českých Budějoviciach nastupuje v prvom útoku aj s krajanom Adriánom Holešinským.
Lantoši je jedenásty najproduktívnejší hráč ligy s 39 bodmi v 50 dueloch. 30-ročný krídelník chytil pred vyraďovacou fázou dobrú formu. V nej ju budú potrebovať, keďže Motor bude bojovať o štvrťfinále v predkole.
Servác Petrovský
Servác Petrovský hrá v Liberci druhú sezónu a v mužstve sa už naplno udomácnil. Po 36 zápasoch má na konte 13 bodov, z čoho až desať získal za strelené góly.
21-ročný útočník odohral po olympijských hrách tri zápasy. Ten prvý mu síce nevyšiel podľa predstáv, ale v ďalších dvoch jeho mužstvo vyhralo a on bodoval.
V piatok mal pri výhre 5:4 po predĺžení na ľade Mladej Boleslavy dve asistencie. Odohral pritom len 12 minút a 15 sekúnd.
Svojím výkonom si získal väčšiu dôveru a proti Olomoucu odohral takmer 16 minút. K výhre 6:3 pomohol gólom a asistenciou. Jeho prihrávka skončila víťazným gólom, ktorý Liberec strelil za stavu 3:3.
Klub už predtým naznačil, že je so službami mladého Slováka spokojný. V januári s ním predĺžil zmluvu na dva roky s opciou.
Petrovského v roku 2022 draftovala zo šiesteho kola Minnesota Wild. V organizácii ani v jej farmárskych mužstvách však neodohral žiaden súťažný zápas.
Kristián Pospíšil
Staršieho brata Martina Pospíšila mnohí videli ako hokejistu, ktorý si svojou výkonnosťou zaslúžil miesto v kádri slovenského mužstva na ZOH. Na prestížnom turnaji však nehral.
Výkony svojich krajanov musel sledovať len z domu, aj keď prvých pár dní strávil v Miláne ako člen taxi zostavy, ktorá musela odísť po príchode hráčov zo zámoria. So svojím bratom sa tak videl len krátko a spolu si nezahrali.
Po skončení olympijských hier sa vrátil na ľad v drese Komety Brno. V prvom stretnutí v Pardubiciach mal pri prehre 2:4 podiel na oboch góloch svojho mužstva – na prvý nahral, druhý sám strelil.
Pravidelne nastupuje v prvom útoku s Tomášom Zohornom a kapitánom Jakubom Flekom.
V ďalšom zápase prispel k výhre nad Třincom 5:1 dvoma asistenciami. Pri nedeľnej prehre 2:4 v Kladne si podľa štatistík hokej.cz pripísal asistenciu a týždeň tak ukončil so ziskom piatich bodov.
Počas sezóny nazbieral už 41 bodov a stále sa drží na desiatom mieste ligovej produktivity. V Brne patrí medzi najvyťažovanejších útočníkov a viac bodov ako on má len kapitán Flek.