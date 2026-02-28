VIDEO: Mešárov jubilejný večer. Stý zápas v AHL oslávil gólom a vysokou výhrou

Filip Mešár
Filip Mešár (Autor: X/Rocket de Laval)
TASR|28. feb 2026 o 07:58
ShareTweet1

Zaznamenal siedmy gól v sezóne.

Slovenský hokejista Filip Mešár odohral v noci na sobotu svoj 100. zápas v nižšej zámorskej súťaži AHL a jubileum oslávil gólom. Pomohol ním k vysokému víťazstvu Lavalu Rocket na ľade Rochesteru 9:3.

Mešár sa strelecky presadil v piatej minúte záverečnej tretiny, keď zvýšil na 7:3 z pohľadu hostí. Ukončil tak päťzápasovú šnúru bez bodového zisku.

Bol to jeho siedmy gól v 55 stretnutiach v sezóne, na konte má aj 15 asistencií. V 100 dueloch v AHL má spolu bilanciu 41 bodov (11+30).

VIDEO: Gól Mešára v čase od 2:45

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Filip Mešár
    Filip Mešár
    VIDEO: Mešárov jubilejný večer. Stý zápas v AHL oslávil gólom a vysokou výhrou
    dnes 07:58|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»VIDEO: Mešárov jubilejný večer. Stý zápas v AHL oslávil gólom a vysokou výhrou