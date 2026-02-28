VIDEO: Mešárov jubilejný večer. Stý zápas v AHL oslávil gólom a vysokou výhrou

Slovenský hokejista Filip Mešár odohral v noci na sobotu svoj 100. zápas v nižšej zámorskej súťaži AHL a jubileum oslávil gólom. Pomohol ním k vysokému víťazstvu Lavalu Rocket na ľade Rochesteru 9:3.
Mešár sa strelecky presadil v piatej minúte záverečnej tretiny, keď zvýšil na 7:3 z pohľadu hostí. Ukončil tak päťzápasovú šnúru bez bodového zisku.
Bol to jeho siedmy gól v 55 stretnutiach v sezóne, na konte má aj 15 asistencií. V 100 dueloch v AHL má spolu bilanciu 41 bodov (11+30).
VIDEO: Gól Mešára v čase od 2:45
