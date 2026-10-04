VIDEO: Taký vstup do NHL sa len tak nevidí. Nováčik Jets má po dvoch zápasoch dve bitky

Tyrel Bauer a Keegan Kolesar počas bitky.
Tyrel Bauer a Keegan Kolesar počas bitky. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|4. okt 2026 o 21:26
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Winnipeg dosiahol prvé víťazstvo v novej sezóne, keď triumfoval 3:2

NHL - základná časť

Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Góly: 37. Arvidsson (Copp, Seider), 45. Finnie (Brandsegg-Nygaard, DeBrincat) - 14. Perfetti (Connor, Morrissey), 15. Connor (Vilardi, Perfetti), 26. Connor (Morrissey, Perfetti).

Brankári: Gibson - Skinner, strely na bránku: 35:27

Do NHL vstúpil vo veľkom štýle. Obranca Winnipeg Jets Tyrel Bauer má za sebou iba dva zápasy v najlepšej hokejovej lige sveta, no už stihol absolvovať dve bitky.

Po piatkovom debute proti Bostonu, v ktorom sa pobil s Markom Kastelicom, zhodil rukavice aj v nedeľu proti Detroitu Red Wings. Tentoraz bol jeho súperom 29-ročný Keegan Kolesar.

Bitka vypukla v prvej tretine a Bauer v nej mal navrch. Kolesar napokon skončil na ľade a zamieril do šatne na vyšetrenie.

Obaja hráči dostali päťminútové tresty, Kolesar navyše inkasoval aj dvojminútový trest za nešportové správanie.

Hokejisti Winnipegu dosiahli prvé víťazstvo v novej sezóne, keď triumfovali 3:2. Výraznou mierou k tomu prispel Kyle Connor, ktorý zaznamenal dva góly a asistenciu.

Cole Perfetti mal bilanciu 1+2. Detroit prehral aj svoj druhý zápas v sezóne.

VIDEO: Kolesar - Bauer bitka

Bauer pritom nie je v NHL iba na pästné súboje. Dvadsaťštyriročný obranca strávil posledné roky v AHL, kde si vybudoval povesť mimoriadne tvrdého hráča. Za Manitoba Moose odohral 214 zápasov a nazbieral až 401 trestných minút.

Fanúšikovia na sociálnych sieťach si jeho vstup do NHL okamžite všimli. 

Dve bitky v prvých dvoch zápasoch? Bauer dal celej lige veľmi rýchlo najavo, čo od neho môže čakať.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Tyrel Bauer a Keegan Kolesar počas bitky.
Tyrel Bauer a Keegan Kolesar počas bitky.
VIDEO: Taký vstup do NHL sa len tak nevidí. Nováčik Jets má po dvoch zápasoch dve bitky
dnes 21:26
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