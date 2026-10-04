ONLINE: Vlci Žilina - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
04.10.2026 o 17:00
8. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Nedeľný podvečer prinesie v Žiline stretnutie dvoch tímov, ktoré delia v tabuľke iba dva body, no do vzájomného súboja vstupujú s odlišnými výsledkami z posledných dní. Vlci sa po dvoch tesných prehrách pokúsia opäť zvíťaziť, zatiaľ čo Banská Bystrica bude chcieť predĺžiť sériu troch triumfov. Zápas 8. kola Tipsport ligy sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 17:00 v Tipsport aréne Žilina.
Žilinčanom patrí po siedmich odohraných stretnutiach tretia priečka so ziskom 13 bodov a skóre 24:15. Na konte majú štyri víťazstvá v riadnom hracom čase, jednu prehru po samostatných nájazdoch a dve prehry bez bodového zisku. Banská Bystrica je piata s 11 bodmi a skóre 20:14, odohrala však iba šesť zápasov. Doteraz trikrát vyhrala za tri body, raz uspela po nájazdoch a dvakrát prehrala v riadnom hracom čase. Bodový odstup preto treba vnímať aj v súvislosti s rozdielnym počtom stretnutí. Ak by hostia v Žiline získali všetky tri body, svojho súpera by v tabuľke predstihli.
Vlci majú za sebou náročný piatkový duel so Slovanom Bratislava, v ktorom o výsledku rozhodol jediný gól. V 26. minúte ho strelil Ján Petriska a Žilina už odpoveď nenašla. Domáci pritom vyslali na Juliana Juncu 36 striel, no brankár Slovana ich všetky zneškodnil. K vyrovnaniu neviedla ani záverečná hra bez brankára. Prehra 0:1 tak upozornila predovšetkým na potrebu efektívnejšieho zakončenia: proti kvalitne chytajúcemu brankárovi bude potrebné doplniť streľbu dôrazom pred bránkou, clonami a pohotovými dorážkami.
Piatkovému neúspechu predchádzala prehra 3:4 po samostatných nájazdoch v Poprade, takže Žilina získala z posledných dvoch vystúpení jeden bod. Ešte predtým však doma zdolala Košice 3:1. Dve tesné porážky preto nie sú dôvodom na zásadné závery o poklese výkonnosti, zvyšujú však význam nedeľného stretnutia. Vlci potrebujú nadviazať na zápasy, v ktorých dokázali dobrú hru podoprieť aj výsledkom, a zabrániť tomu, aby sa séria bez víťazstva predĺžila.
Banskobystričania prichádzajú pod Dubeň povzbudení tromi víťazstvami v riadnom hracom čase za sebou. Najskôr uspeli v Prešove 3:1, následne doma zdolali Nitru 4:2 a v piatok si poradili s Popradom 4:0. Počas tejto série získali deväť bodov pri súhrnnom skóre 11:3. Zaujímavá je aj ich doterajšia bilancia na súperových klziskách: vyhrali obe vonkajšie stretnutia, keď okrem Prešova zdolali aj Trenčín 4:3 po nájazdoch. Hoci ide zatiaľ o malú vzorku zápasov, Žilina bude čeliť mužstvu, ktoré v tejto sezóne vonku ešte neprehralo.
Proti Popradu položili barani základ úspechu už v prvej tretine. Lukáš Tomka, Rok Tičar a Dávid Šoltés ich poslali do trojgólového vedenia, ktoré v záverečnej časti ešte zvýraznil obranca Boris Žabka. Výraznou oporou bol Evan Buitenhuis, ktorý si udržal čisté konto. Bystričania navyše zvládli aj približne minútu a pol trvajúce oslabenie o dvoch hráčov. Pre žilinskú ofenzívu je to jasný signál, že ju čaká súper schopný ustáť tlak a podporiť brankára obetavou hrou v obrannom pásme.
Z pohľadu očakávaného priebehu môže byť dôležité, ako domáci skĺbia útočnú aktivitu so zabezpečením vlastnej obrany. Banská Bystrica proti Popradu ukázala, že dokáže využiť rýchle prechody do útoku a v krátkom čase si vytvoriť rozhodujúci náskok. Žilina preto bude potrebovať presnosť pri rozohrávke a rozvahu pri podpore útočenia. Na opačnej strane budú musieť hostia zvládať tlak pred vlastnou bránkou a nenechať domácich dostať sa k opakovaným zakončeniam. Práve súboje o odrazené puky môžu mať v takomto stretnutí väčšiu váhu než samotný počet striel.
Oba tímy sa v Žiline stretli už počas letnej prípravy, keď 11. augusta zvíťazili Vlci 3:1. Prípravný výsledok však zostáva iba doplnkovým údajom; nedeľný ligový súboj prichádza v inej fáze sezóny a Bystričania doň vstupujú s rastúcim sebavedomím. Domáci budú chcieť ukončiť čakanie na ďalší triumf, hostia potvrdiť formu a zmazať dvojbodový odstup. Stretnutie tak ponúka zaujímavú konfrontáciu žilinskej snahy o výsledkovú odpoveď a banskobystrickej ambície predĺžiť víťaznú sériu.
Žilinčanom patrí po siedmich odohraných stretnutiach tretia priečka so ziskom 13 bodov a skóre 24:15. Na konte majú štyri víťazstvá v riadnom hracom čase, jednu prehru po samostatných nájazdoch a dve prehry bez bodového zisku. Banská Bystrica je piata s 11 bodmi a skóre 20:14, odohrala však iba šesť zápasov. Doteraz trikrát vyhrala za tri body, raz uspela po nájazdoch a dvakrát prehrala v riadnom hracom čase. Bodový odstup preto treba vnímať aj v súvislosti s rozdielnym počtom stretnutí. Ak by hostia v Žiline získali všetky tri body, svojho súpera by v tabuľke predstihli.
Vlci majú za sebou náročný piatkový duel so Slovanom Bratislava, v ktorom o výsledku rozhodol jediný gól. V 26. minúte ho strelil Ján Petriska a Žilina už odpoveď nenašla. Domáci pritom vyslali na Juliana Juncu 36 striel, no brankár Slovana ich všetky zneškodnil. K vyrovnaniu neviedla ani záverečná hra bez brankára. Prehra 0:1 tak upozornila predovšetkým na potrebu efektívnejšieho zakončenia: proti kvalitne chytajúcemu brankárovi bude potrebné doplniť streľbu dôrazom pred bránkou, clonami a pohotovými dorážkami.
Piatkovému neúspechu predchádzala prehra 3:4 po samostatných nájazdoch v Poprade, takže Žilina získala z posledných dvoch vystúpení jeden bod. Ešte predtým však doma zdolala Košice 3:1. Dve tesné porážky preto nie sú dôvodom na zásadné závery o poklese výkonnosti, zvyšujú však význam nedeľného stretnutia. Vlci potrebujú nadviazať na zápasy, v ktorých dokázali dobrú hru podoprieť aj výsledkom, a zabrániť tomu, aby sa séria bez víťazstva predĺžila.
Banskobystričania prichádzajú pod Dubeň povzbudení tromi víťazstvami v riadnom hracom čase za sebou. Najskôr uspeli v Prešove 3:1, následne doma zdolali Nitru 4:2 a v piatok si poradili s Popradom 4:0. Počas tejto série získali deväť bodov pri súhrnnom skóre 11:3. Zaujímavá je aj ich doterajšia bilancia na súperových klziskách: vyhrali obe vonkajšie stretnutia, keď okrem Prešova zdolali aj Trenčín 4:3 po nájazdoch. Hoci ide zatiaľ o malú vzorku zápasov, Žilina bude čeliť mužstvu, ktoré v tejto sezóne vonku ešte neprehralo.
Proti Popradu položili barani základ úspechu už v prvej tretine. Lukáš Tomka, Rok Tičar a Dávid Šoltés ich poslali do trojgólového vedenia, ktoré v záverečnej časti ešte zvýraznil obranca Boris Žabka. Výraznou oporou bol Evan Buitenhuis, ktorý si udržal čisté konto. Bystričania navyše zvládli aj približne minútu a pol trvajúce oslabenie o dvoch hráčov. Pre žilinskú ofenzívu je to jasný signál, že ju čaká súper schopný ustáť tlak a podporiť brankára obetavou hrou v obrannom pásme.
Z pohľadu očakávaného priebehu môže byť dôležité, ako domáci skĺbia útočnú aktivitu so zabezpečením vlastnej obrany. Banská Bystrica proti Popradu ukázala, že dokáže využiť rýchle prechody do útoku a v krátkom čase si vytvoriť rozhodujúci náskok. Žilina preto bude potrebovať presnosť pri rozohrávke a rozvahu pri podpore útočenia. Na opačnej strane budú musieť hostia zvládať tlak pred vlastnou bránkou a nenechať domácich dostať sa k opakovaným zakončeniam. Práve súboje o odrazené puky môžu mať v takomto stretnutí väčšiu váhu než samotný počet striel.
Oba tímy sa v Žiline stretli už počas letnej prípravy, keď 11. augusta zvíťazili Vlci 3:1. Prípravný výsledok však zostáva iba doplnkovým údajom; nedeľný ligový súboj prichádza v inej fáze sezóny a Bystričania doň vstupujú s rastúcim sebavedomím. Domáci budú chcieť ukončiť čakanie na ďalší triumf, hostia potvrdiť formu a zmazať dvojbodový odstup. Stretnutie tak ponúka zaujímavú konfrontáciu žilinskej snahy o výsledkovú odpoveď a banskobystrickej ambície predĺžiť víťaznú sériu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.