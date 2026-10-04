ONLINE: Seattle Kraken - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil, Honzek)

Hokejisti tímov Seattle Krakens a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese hostí nastúpia aj obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Seattle Kraken - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Samuel Honzek, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
05.10.2026 o 02:00
Seattle
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Seattle Kraken a Calgary Flames.
Seattle má za sebou úvodné víťazstvo 6:1 práve proti plameňom, následne však nestačil v tesnom súboji na Edmonton 1:3. Naopak Calgary si na svoj prvý gól počkalo až do záveru prvého zápasu, v ktorom napokon podľahlo Seattlu 1:6. V poslednom vystúpení síce otvorilo skóre, napokon ale podľahlo Vancouveru 1:4.
Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Flames predstaví hneď trojica našich hráčov – Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil.
Seattle má za sebou úvodné víťazstvo 6:1 práve proti plameňom, následne však nestačil v tesnom súboji na Edmonton 1:3. Naopak Calgary si na svoj prvý gól počkalo až do záveru prvého zápasu, v ktorom napokon podľahlo Seattlu 1:6. V poslednom vystúpení síce otvorilo skóre, napokon ale podľahlo Vancouveru 1:4.
Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Flames predstaví hneď trojica našich hráčov – Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: