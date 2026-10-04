Dvorského spoluhráča vyradilo zranenie. Blues nepomôže najmenej šesť týždňov

Pravý krídelník St. Louis Blues Alexej Toropčenko (13), ktorému spoluhráci pomáhajú z ľadu.
Pravý krídelník St. Louis Blues Alexej Toropčenko (13), ktorému spoluhráci pomáhajú z ľadu. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. okt 2026 o 23:11
ShareTweet0

Tvrdo ho narazil obranca Stars Bichsel a následne dostal ranu od Seguina.

Hokejový tím zámorskej NHL St. Louis Blues sa minimálne šesť týždňov musí zaobísť bez útočníka Alexeja Toropčenka.

Ruský krídelník utrpel v úvodnom zápase novej sezóny na ľade Dallasu Stars zranenie hornej časti tela.

O dĺžke absencie Toropčenka informoval Jeremy Rutherford z The Athletic. Blues vyhrali v Dallase 4:0, v nasledujúcom zápase prehrali na ľade Colorada Avalanche 1:6, v tomto dueli už moskovský rodák nehral.

V oboch zápasoch skóroval za St. Louis slovenský útočník Dalibor Dvorský.

Toropčenko sa zranil v druhej tretine, keď ho tvrdo narazil obranca Stars Lian Bichsel a následne dostal ďalšiu ranu od Tylera Seguina.

Dvadsaťsedemročný útočník nastúpil na svoju šiestu sezónu v NHL, v profilige si obliekal len dres St. Louis. V 325 zápasoch strelil 34 gólov a nazbieral 71 bodov.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Pravý krídelník St. Louis Blues Alexej Toropčenko (13), ktorému spoluhráci pomáhajú z ľadu.
Pravý krídelník St. Louis Blues Alexej Toropčenko (13), ktorému spoluhráci pomáhajú z ľadu.
Dvorského spoluhráča vyradilo zranenie. Blues nepomôže najmenej šesť týždňov
ne 23:11
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Dvorského spoluhráča vyradilo zranenie. Blues nepomôže najmenej šesť týždňov