Záborský po konci v Trenčíne ostáva na Slovensku. Zahrá si po boku Réwaya

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenský hokejista Tomáš Záborský sa stal novou posilou klubu HK 32 Lipstovský Mikuláš. Účastník Tipsport ligy o tom informoval v pondelok na sociálnych sieťach.
Záborský prichádza prichádza na Liptov po neúspešnom angažmáne v Trenčíne, kde skončil predčasne napriek platnej zmluve.
V trinástich zápasoch Dukly si pripísal s "Áčkom" na drese len tri asistencie.
Skúsený 37-ročný útočník si na Slovensku vyskúša tretie pôsobisko, okrem rodného Trenčína pôsobil v minulosti v Poprade.
"K mužstvu sa pripojí už v pondelok a veríme, že svojimi skúsenosťami pomôže naplniť naše najvyššie ciele," uviedol Liptovský Mikuláš v statuse na Facebooku.
Záborský počas svojej bohatej kariéry pôsobil vo viacerých zahraničných ligách.
Po drafte do NHL v roku 2006 New Yorkom Rangers okúsil na pár zápasov AHL, následne sa zo zámoria presunul do Fínska, kde strávil väčšinu kariéry.
V tamojšej najvyššej súťaži odohral viac než 450 duelov. Po jednej sezóne odohral aj vo Švédsku a Nemecku. V Česku nastúpil v 11 stretnutiach za Liberec.
