Záborský po konci v Trenčíne ostáva na Slovensku. Zahrá si po boku Réwaya

Skúsený útočník si vyskúša tretí slovenský angažmán.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenský hokejista Tomáš Záborský sa stal novou posilou klubu HK 32 Lipstovský Mikuláš. Účastník Tipsport ligy o tom informoval v pondelok na sociálnych sieťach.

Záborský prichádza prichádza na Liptov po neúspešnom angažmáne v Trenčíne, kde skončil predčasne napriek platnej zmluve.

V trinástich zápasoch Dukly si pripísal s "Áčkom" na drese len tri asistencie.

Skúsený 37-ročný útočník si na Slovensku vyskúša tretie pôsobisko, okrem rodného Trenčína pôsobil v minulosti v Poprade.

"K mužstvu sa pripojí už v pondelok a veríme, že svojimi skúsenosťami pomôže naplniť naše najvyššie ciele," uviedol Liptovský Mikuláš v statuse na Facebooku.

Záborský počas svojej bohatej kariéry pôsobil vo viacerých zahraničných ligách.

Po drafte do NHL v roku 2006 New Yorkom Rangers okúsil na pár zápasov AHL, následne sa zo zámoria presunul do Fínska, kde strávil väčšinu kariéry.

V tamojšej najvyššej súťaži odohral viac než 450 duelov. Po jednej sezóne odohral aj vo Švédsku a Nemecku. V Česku nastúpil v 11 stretnutiach za Liberec.

