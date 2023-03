Marcinko bol muž série proti Sparte: Narodenie syna, faul, trest a gólová radosť

Na druhý duel už nenastúpil, keďže chcel byť pri pôrode svojej manželky. Hneď ako dostal signál, vyrazil z Prahy do Bratislavy. Všetko stihol. Vladimíra Marcinková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, mu porodila syna Leona.

Kuriózne je, že hoci Třinec vyhral štyri zápasy, Marcinko oslavoval so spoluhráčmi na ľade iba raz - v utorok po víťaznom šiestom zápase.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Marcinko sa stal hlavnou postavou štvrťfinálovej série play off českej Tipsport extraligy medzi HC Oceláři Třinec a Sparta Praha.

Rozhodcovia ho za tento zákrok vylúčili do konca stretnutia. Domáci Třinec však zabojoval a aj bez útočníka prvej formácie dokázal zvíťaziť 3:1.

V štvrtom zápase už v 1. minúte asistoval na gól krajana Martina Marinčina, ale veľa toho neodohral, keďže v 16. minúte prvej tretiny trafil obrancu Sparty Praha Stefana Warga hokejkou do slabín.

V domácom prostredí Třinec triumfoval 5:1 a postúpil do semifinále.

Do šiesteho zápasu už opäť nastúpil aj Marcinko. Slovenský útočník dosiahol dokonca tri kanadské body, keď strelil dva góly a pridal aj jednu asistenciu.

"Bola to náročná séria. Treba uznať aj kvality súpera, ktorý nám nič nedal zadarmo a museli sme si to zaslúžiť. Tak to v play-off býva. Rozhodli naša bojovnosť a väčšie chcenie. Máme z toho radosť," povedal popradský rodák pre oficiálny klubový web.

V semifinále sa HC Oceláři Třinec stretnú s víťazom základnej časti HC Dynamo Pardubice.