Hrnka je presvedčený, že Nitra v búrlivom domácom prostredí ukončí sezónu Popradu

Každá séria v play-off sa však hrá na štyri zápasy a hoci bude mať Nitra výhodu domáceho ľadu, Poprad má kvalitu na to, aby pod Zoborom uspel a vynútil si siedmy zápas v nedeľu pod Tatrami.

Nesmieme dopustiť to, čo sa nám stalo doma v tretej tretine piateho zápasu," skonštatoval kapitán Popradu Daniel Brejčák na youtubovom kanáli popradského klubu.

"Sami sme si prehrali posledné dva zápasy. Prestali sme hrať našu hru a púšťali Nitru do šancí. V Nitre musíme hrať 60 minút hokej, ktorý chceme hrať.

Nitra v stredu v Poprade predviedla famózny obrat z 0:3 na 4:3 a doma chce sériu ukončiť.

Ak sa jej to podarí, stane sa vôbec prvýkrát v histórii play-off slovenskej extraligy, že ôsmy tím po základnej časti vyradí jej víťaza.

"V Poprade sme si verili aj za stavu 0:3, že sme lepší a po prvom góle sa to rozbehlo. Celkovo si myslím, že v celej sérii sme lepší ako Poprad a chceme to dotiahnuť do víťazného konca," povedal útočník Nitry Tomáš Hrnka ešte po piatom súboji v Poprade.

"Pomohlo nám aj to, že sme mali v nohách stretnutia predkola proti Trenčínu. Každým ďalším zápasom hráme lepšie," doplnil skúsený 32-ročný útočník hrajúci na pozícii centra.