Nepochopiteľný skrat Popradu. Nitriansky motor sa v tretej tretine zmenil na nezastaviteľný vlak

POPRAD. Popradčania mali fantastický vstup do zápasu, keď už z prvého útoku po pol minúte hry išli do vedenia gólom kanadského útočníka Tylera Coultera po peknej individuálnej akcii. V polovičke prvej tretiny ho napodobnil kazašský obranca so švédskymi koreňmi Ted Svedberg a keď Coulter v dlhej presilovke po päť a dvojminútovom treste pre nitrianskeho útočníka Róberta Bača dve minúty pred prvou prestávkou svojím druhým gólom zvyšoval na 3:0, zdalo sa, že víťaz základnej časti Tipos extraligy konečne našiel recept na pohodlné víťazstvo nad ôsmym tímom tabuľky.

Keď rovnaký stav svietil na ukazovateli skóre aj počas druhej prestávky, asi nikto z viac ako troch tisícok divákov nečakal, že na konci zápasu sa z víťazstva budú radovať hostia. Tí pripravili nielen im, ale predovšetkým hráčom Popradu poriadny šok.

Obrat naštartoval gól Tomáša Hrnku na začiatku tretej minúty tretej tretiny, v polovici tretieho dejstva si cestu za chrbát domáceho brankára Filipa Belányiho našla strela kapitána Branislava Mezeia a všetko dokonal Samuel Buček. Najprv svojim prvým štvrťfinálovým gólom osem minút pred treťou sirénou vyrovnal a 130 sekúnd pred koncom v presilovke strelil aj víťazný gól na 4:3 v prospech Nitry. VIDEO: Zostrih zo zápasu HK Poprad - HK Nitra (5. zápas)

Popradčania opäť raz zmizli z ľadu Skrat Popradčanov v tretej tretine nie je vo vyrovnanej štvrťfinálovej sérii ničím výnimočným. Aj v predchádzajúcich zápasoch nedokázali nájsť formu zo záveru základnej časti a recept na dobrú hru Nitry. „Je veľmi zložité takto bezprostredne a v emóciách hodnotiť takýto zápas. Udialo sa veľmi veľa vecí. Musíme si to celé rozobrať. Hrá sa na štyri víťazné zápasy a to je pre nás teraz smerodajné a na to sa musíme pozerať. Jednoducho sa za krátky čas do šiesteho zápasu vrátiť k tomu, čo nám prinesie víťazstvo,“ hodnotil zápas asistent popradského trénera Ján Šimko.

Neskôr svoje slová rozviedol: „Nitre neostávalo nič iné, len sa držať plánu, s ktorým nastúpila do druhej tretiny. Bolo tam niekoľko otvorených možností pre nás, aj v druhej, aj v tretej tretine. My máme svoj plán, o ktorom stále hovoríme a sú v ňom mnohé detaily, ktoré musíme zvládať najmä v defenzíve. Keď sa od toho upustí a prídu individuálne chyby, tak sa to rúca. Pomohli sme tým Nitre, ktorá dostala krídla a my sme tretiu tretinu absolútne nezvládli.“ Do reči im nebolo Popradčania naozaj v tretej tretine akoby odišli z ľadu. Na nitriansku bránku poslali len tri strely. A opäť, tak, ako sa to po prehrách v Poprade stáva, nenašiel sa jediný zo slovenských hráčov, ktorý by sa postavil pred médiá. A tak to ostalo na dvojgólovom kanadskom útočníkovi Coulterovi. „Začali sme presne tak, ako sme chceli, ale neskončili. Mali sme dobrú prvú aj druhú tretinu, mali sme ten zápas spraviť na štyri, päť či šesť nula. Ale taký je hokej. Niekedy puk nejde dovnútra, ale opačným smerom. V šiestom zápase sa pokúsime túto chybu napraviť. Musíme sa opäť vrátiť k našej hre a byť disciplinovaní,“ povedal Coulter.

Podľa neho Nitrania neurobili nič inak. „Je to len o nás. Hokej je taký. Liga je tento rok veľmi dobrá a teraz to vidno. Už v základnej časti sa ukázalo, že každý môže poraziť každého. Vyhrali sme u nich v základnej časti aj v play-off, takže si myslím, že ak sa vrátime späť k našej hre, dokážeme to znova a vrátime sa pred našich fanúšikov na siedmy zápas,“ odhodlane vyhlásil Couter smerom k piatkovému šiestemu zápasu, v ktorom má Nitra štvrťfinálový mečbal.

Od zápasu k zápasu lepšie a lepšie Nitrania po prvej tretine opäť siahli k výmene brankára, tentoraz v opačnom garde. Pri prvej štvrťfinálovej prehre v prvom zápase na popradskom ľade vystriedal fínskeho gólmana Samiho Aittokallia český legionár Libor Kašík, teraz si úlohy vymenili a Aittokallio už neinkasoval. „Nezačali sme dobre, v prvom striedaní sme inkasovali a v takom duchu sa potom niesla celá prvá tretina. Nechali sme sa zbytočne vylúčiť. Stále sme si hovorili, že hokej sa hrá šesťdesiat minút a aj šancí sme mali dosť. A v tretej tretine nám to tam konečne popadalo a nakoniec sme vyhrali,“ povedal o zápase nitriansky asistent Dušan Milo, ktorý rovnako ako jeho popradský náprotivok priznal, že takýto obrat v play-off zápase ešte nezažil.

„Môj gól, samozrejme, prvý. No a potom ďalšie a ďalšie. Ale podľa mňa sme od začiatku hrali dobre. Dostali sme síce tri góly, ale tie nás nezlomili a poctivo sme si išli za svojim celých šesťdesiat minút,“ s úsmevom po zápase odpovedal nitriansky útočník Tomáš Hrnka na otázku, čo naštartovalo nitriansku parádu v tretej tretine. Takýto zápas si podľa neho určite všetci zapamätajú až do konca svojej kariéry. „Myslím si, že sme celý zápas hrali lepšie. Boli tam na začiatku nejaké vylúčenia, dostali sme v prvej tretine tri góly. Ale tým svojim výkonom sme si išli za tými gólmi a napokon nám napadali. Už v sérii s Trenčínom sme sa nakopli na takú dobrú vlnu a možno nám aj pomohlo, že sme hrali to predkolo a od zápasu k zápasu hráme lepšie a lepšie,“ dodal Hrnka. Do Popradu sa už vrátiť nechcú Na jeho slová nadviazal aj dvojgólový Samuel Buček, ktorého prvé štvrťfinálové góly prišli v pravý čas. „Aj po druhej tretine sme si v kabíne hovorili, že hráme ďalej a že hokej je hra momentov a zvratov. Ja sám som mal v druhej tretine niekoľko čistých šancí, nedal som z toho ani jeden gól, ale stále som si hovoril, že musím pokračovať. Vedeli sme, že keď dáme ten jeden gól, tak sa náš motor rozbehne a stane sa vlakom, ktorý sa nedá zastaviť. Ukázala sa sila nášho mužstva, to chcenie, za ktorým sme išli od začiatku. Som strašne šťastný, že sa nám to podarilo, ale ešte stále máme pred sebou jeden dôležitý krok.“