Žilina zverejnila ďalšiu posilu. Prichádza útočník, ktorý pomohol Popradu k jej vyradeniu

Slovenský hokejový klub Vlci Žilina rozšíril ofenzívne rady o útočníka Tomáša Töröka. Tridsaťročný krídelník zamieril do nového pôsobiska po dvoch rokoch strávených v drese Popradu.
Török má za sebou dve 30-bodové sezóny. V ročníku 2024/2025 nazbieral 31 bodov v základnej časti a ďalšie dva góly strelil v play off.
V nedávno skončenej sezóne Tipsport ligy mal v základnej časti 10 gólov a 20 asistencií, ku ktorým pridal vo vyraďovačke bilanciu 3+5.
„Najviac ma presvedčila túžba niečo dokázať. Práve to bol pre mňa hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol pre Žilinu,“ uviedol Török po podpise kontraktu pre klubový web „vlkov“.
K príchodu novej posily sa vyjadril aj výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný: „Tomáš je všestranný slovenský hráč, akých je v našej lige málo. Svojím prínosom a typológiou sa radí medzi najdôležitejšie články mužstva.
Jeho pracovné nastavenie a play off prístup ho opisujú počas celej sezóny, nielen v dôležitých zápasoch. Je to hráč s veľkou energiou a dravosťou vo všetkých herných činnostiach.“
Török má na konte 428 zápasov v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Okrem Popradu si v nej obliekol aj dresy rodného Martina, Nových Zámkov, Zvolena, Banskej Bystrice, Michaloviec a Slovana Bratislava.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS