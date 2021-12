Útočník Košíc dosiahol míľnik. Žiadny cudzinec to v extralige nedokázal skôr

V následných zápasoch proti Banskej Bystrici a Prešovu sa gólovo nepresadil, no čakanie na jubilejný gól netrvalo dlho.

"Vedel som o tom, že mám pred sebou stovku. Dozvedel som sa to po tom, čo som dal 99. gól. Odvtedy som to mal trochu v hlave. Potom som v dvoch zápasoch nedal gól a vravel som si, že už by to mohlo prísť.

Som rád, že mi to padlo, no najmä sa teším, že sme vyhrali. Keď máte takúto métu, tak je to príjemné, ale ak prehráte, nemáte pekné spomienky na jubilejný gól," uviedol 30-ročný rodák zo Zlína.