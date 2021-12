Košice sa vrátili po koronavírusovej pauze, Trenčín zdolali aj napriek absenciám

Tipos extraliga - 20. kolo

Domáci sa od úvodu snažili o kombinačnú hru, ktorá spočiatku narážala na pozornú obranu súpera. Trenčania však v 9. minúte nepokryli v strednom pásme McPhersona, ktorý sa dostal do úniku, v ktorom prekonal Bownsa - 1:0.

Trenčania zlepšili pohyb a napádaním rozohrávky robili Košičanom problémy. Do súvislejšieho tlaku sa však nevedeli dostať a keď ich najväčšiu šancu v prvej tretine nepremenil Valach, inkasovali druhý gól. Lemcke za Bownsovou bránkou nevzal puk Pereskokovovi, ktorý efektnou zadovkou prihral nepokrytému Klhůfekovi a ten dosiahol svoj 100. gól v extralige - 2:0.

Druhá tretina herne patrila Trenčínu, ktorý v nej boli ofenzívne aktívnejší než súper a dočkal sa aj gólovej odmeny. Prišla v 27. minúte, keď chybu Košičanov v rozohrávke potrestal Valach - 2:1.

K ofenzívnemu snaženiu Trenčanov prispeli aj dve následné presilovky, ale domáci aj zásluhou pohotového brankára Košarišťana ustáli viacero nebezpečných situácií. V 33. minúte Klhůfek neskóroval v oslabení a sľubné šance Trenčanov v druhej tretine nevyužili Tybor ani Bezúch.

Košičanov upokojila situácia zo 44. minúty, v ktorej sa Chovan presadil cez obrancu súpera a jeho prihrávku pred odkrytú bránku zužitkoval Paršin - 3:1.

Košičania kontrolovali svoj náskok, nepúšťali hostí do výhodných streleckých pozícií a hrozili z brejkov. Ich náskok mohol v 57. minúte zvýšiť McPherson, ale jeho šancu zmaril Bowns. Trenčania sa krátko na to dostali k hre so šiestimi korčuliarmi, no v nej Saucerman uzavrel skóre strelou z obranného pásma - 4:1.