Trenčín v problémoch? Reprezentant: Klub s takým menom si to nezaslúži

KOŠICE/TRENČÍN. „Robíme veľa chýb, ktoré nás stoja zápasy. Už nie je začiatok sezóny. Koľko kôl už máme za sebou? Dvadsať? Neustále strácame body. To sa musí zmeniť a to veľmi rýchlo,“ povedal útočník Dukly Trenčín Marek Valach.

„Zlepšili sme pohyb, vytvárali sme si šance. V tretej tretine sme išli za vyrovnaním, mali sme dobré šance. Za to, ako sme hrali dve tretiny, by sme si bod zaslúžili. Prvá tretina však rozhodla o výsledku,“ uviedol Pardavý.

„Bolo to ako na hojdačke. Niektorí hráči ochoreli, iní vyzdraveli. Jedni prišli, druhí museli ísť do karantény. Vzhľadom na to všetko sme odohrali solídny prvý zápas po dlhšej prestávke,“ zhodnotil Kaskinen.

Český útočník priznal, že vidina stého gólu v najvyššej slovenskej súťaži mu chvíľami zväzovala ruky.

„Bol som informovaný, keď som strelil 99. gól. Mal som to teda v hlave. Keď som posledné dva zápasy gól nedal, vravel som si, že by to už mohlo prísť. Ak by sme nevyhrali, asi by som na to ale nespomínal v dobrom.“

Podľa Čecha sa v interných pravidlách o poplatkoch do klubovej kasy nespomína nič o stom góle v extralige.

„Sú tam spomenuté sumy za hetrik a podobne, ale o jubilejných góloch som tam nič nevidel. Chlapcov však určite na niečo dobré pozvem alebo im niečo kúpim,“ pousmial sa Klhůfek.