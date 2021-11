Nitra je opäť lídrom súťaže, Košice potiahol štvorbodový Paršin

Skóre duelu otvoril po šikovnom teči pred bránkou súpera Martin Volko. Pre 20-ročného útočníka to bol prvý gól v najvyššej slovenskej súťaži.

"Teší ma to, ale vyplynulo to z dobrej tímovej roboty. Som rád, že mi to tam konečne padlo," povedal po druhej tretine v rozhovore pre Sport TV.

Paršin sa zaskvel štyrmi bodmi

Gólovo bohatší zápas videli ľudoprázdna Steel aréna, kde Košice privítali Banskú Bystricu. Hostia viedli po prvej tretine 2:1, v zápase mali výraznú streleckú prevahu, ale napriek tomu v metropole východu nebodovali.

Hviezdou zápasu bol ruský útočník Košíc Denis Paršin. Pri prvom domácom góle si pripísal asistenciu a ďalšie dva góly sám strelil. Rovnaký počet gólov pritom strelil v predošlých ôsmich dueloch, v ktorý nastúpil.

Záverečná tretina patrila Marekovi Bartánusovi, ktorý dvoma gólmi rozhodol o triumfe 5:3. Pri druhom presnom zásahu, ktorý dosiahol do prázdnej brány, mu pekne posunul puk práve Paršin.

Košice zdolali na domácom ľade Banskobystričanov štvrtýkrát v sérii, pričom zakaždým bodovali naplno a strelil aspoň štyri góly.