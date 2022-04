V zálohe má Hraška a Sládka. Oremusa gólové hody v stretnutí proti Nitre nepotešili

V nedeľnom stretnutí dvakrát prehrávali (0:1 a 2:3), no duel dotiahli do víťazného konca, keď šiesty gól dokázali streliť v presilovke v tretej tretine a v závere ustáli hru bez brankára v podaní súpera.

Góly padali na jednej i druhej strane, strelcov bolo viac než dosť, asi by to tak nemalo byť v týchto zápasoch, ale počíta sa víťazstvo," hodnotil tréner Zvolena Peter Oremus, ktorý musel v druhom dejstve za stavu 2:3 siahnuť po oddychovom čase, čo vysvetlil pragmaticky:

"Nie je dobré, že sme vzadu robili také chyby, ale máme dva dni voľna na to, aby sa to už neopakovalo. Ak Samo Hain nebude môcť hrať, v defenzíve máme náhradu, o to až taký strach nemám," dodal Oremus na margo možnej aktivácie obrancov Hraška a Sládka.

Stavjaňa: Divoký výsledok

Spokojný po nedeľnej prehre nebol nitriansky tréner Antonín Stavjaňa. Na pozápasovom brífingu uviedol:

"Skončilo sa to 6:5, padlo jedenásť gólov, nuž v zápase play off je to veľmi divoký výsledok, nemiluje ho žiadny tréner. Po sobotňajšej prehre boli domáci nervózni. Išli sme do vedenia 1:0, len škoda, že sme to nevyužili v náš prospech.