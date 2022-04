Ušiel rozhodcom regulárny gól? Takto to nemôže vyzerať, reagoval Valábik

BRATISLAVA. Hokej ako z deväťdesiatych rokov. Druhý zápas semifinále Tipos extraligy medzi Zvolenom a Nitrou priniesol ofenzívnu ódu, ktorá bola reklamou na hokej. Brankárske jednotky na oboch stranách duel nedochytali. Robinovi Rahmovi zo Zvolena ani Davidovi Honzíkovi ich obrany príliš nepomohli. Celkovo jedenásť gólov v stretnutí play off je nevídaným javom. "Hralo sa hore-dole, obrany akoby ani neexistovali," vravel moderátor RTVS Tomáš Košec.

Podľa Jonáka mali gól uznať Už pred sériou sa očakával útočný hokej. Oba tímy patrili k najviac skórujúcim mužstvám v základnej časti, čo potvrdzujú aj v play off.

"Nemyslím si, že tieto dva tímy vedia hrať inak. Ich útoky sú tak kvalitné, že budú hrať to, čo im súperova obrana dovolí," vyhlásil hokejový expert Boris Valábik. Zvolenčania napokon uspeli v divokej prestrelke 6:5 a vyrovnali stav série na 1:1. Gólov mohlo byť aj viac. Minimálne jeden mali arbitri podľa člena komisie rozhodcov Petra Jonáka uznať v prvej tretine.

"Samuel Buček bol natlačený do súperovho brankára brániacim hráčom. Brankár posunul bránu a hráč z druhej vlny zakončoval do priestoru, kde stála bránka. Podľa nových pravidiel musí byť táto situácia vyhodnotená ako gól," vravel Jonák, ktorý vo funkcii rozhodcu pôsobil 32 rokov. Valábik na jeho slová reagoval priamo v štúdiu rozhorčene. "Takto sa hokej nemá hrať, aby to rozhodcovia ovplyvňovali. Nemôže to takto vyzerať," skonštatoval bývalý slovenský reprezentant.

Milo: V play off sa to často nevidí Nitrania na ľade Zvolena aj napriek tomu dvakrát viedli a neboli ďaleko od druhého víťazstva v sérii. O jeden z gólov sa postaral 18-ročný obranca Šimon Nemec. "Presilovku sme zahrali výborne. Adam Rockwood výborne naznačil strelu, brankár musel trochu vykorčuľovať. Ja som to strieľal už prakticky do otvorenej brány. Trafil som to dobre," uviedol v prestávke po prvej tretine Nemec.

Momentka zo zápasu semifinále play off Tipos extraligy Zvolen - Nitra. (Autor: TASR - Ján Krošlák)

Ani jednému z hlavných trénerov sa po zápase nechcelo prísť pred kamery. Peter Oremus ani Antonín Stavjaňa zrejme neboli spokojní s výkonom svojich obrán. Stretnutie nechali zhodnotiť svojich asistentov. "Bol to divoký zápas, ktorý sa v play off často nevidí. Bolo tam príliš veľa vylúčení. Verím, že sa z toho poučíme. Dostali sme veľa hlúpych gólov. Prehrali sme si to sami," zhodnotil zápas asistent Nitry Dušan Milo.

Nitrianski hokejisti si splnili cieľ, s ktorým cestovali na dvojzápas k obhajcovi titulu. "Vedeli sme, že to bude ťažká a vyrovnaná séria. Žiadne víťazstvo sa nebude rodiť ľahko. Prišli sme do Zvolena vyhrať aspoň jeden zápas a to sme splnili," vravel Milo. Zvolen zvládol dôležitý zápas Zvolenčania boli pod výrazným tlakom. Prehrou aj v druhom zápase na domácom ľade by si výrazne skomplikovali postupové ambície. "Bol to pre nás dôležitý zápas, aby sme sa vrátili do série a vyrovnali ju. Začali sme dobre, ale vlastnými chybami sme si to skomplikovali. Stále sme však verili vo víťazstvo," uviedol Andrej Kmeč.