    Fíni po prvom zápase prišli o jednu z ofenzívnych opôr. Generálny manažér: Nešťastná situácia

    Lukáš Cingel (6) and Miloš Kelemen (11) a Teuvo Teräväinen (86) počas ZOH. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. máj 2026 o 17:20
    Prispel k víťazstvu nad Nemeckom dvoma asistenciami.

    Fínska hokejová reprezentácia prišla na MS vo Švajčiarsku o jednu z ofenzívnych opôr. Hneď po prvom zápase opúšťa dejisko šampionátu útočník Teuvo Teräväinen, ktorý sa zranil v piatkovom otváracom dueli A-skupiny s Nemeckom (3:1).

    Správu o zranení Teräväinena priniesli v sobotu fínske médiá. Útočník Chicaga Blackhawks a bronzový medailista zo ZOH v Miláne, ktorý prispel k víťazstvu nad Nemeckom dvoma asistenciami, na šampionáte dohral a na súpiske ho nahradí Eemil Erholtz z Kärpätu Oulu. Ten by si mal zapísať štart na svojom druhom svetovom šampionáte.

    „Je to skutočne nešťastná situácia. V mene celého tímu želám Teuvovi rýchle zotavenie a veľa šťastia,“ citoval web leijonat.fi generálneho manažéra fínskej reprezentácie Jereho Lehtinena.

    Každý tím môže nahradiť na súpiske hráča, ktorý pre zranenie predčasne skončil na MS. „Suomi“ majú vďaka tomuto pravidlu stále tri voľné miesta na svojej súpiske.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Fínska

    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    24.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

