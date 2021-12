Banská Bystrica klesla v tabuľke. Chýbajú jej mnohí kvalitní hráči

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti Banskej Bystrice prežívajú výsledkovú i hernú krízu. V utorok nezvládli ani druhý domáci zápas v Tipos extralige.

Popradu podľahli 2:6, pričom z uplynulých desiatich stretnutí prehrali deväť.

Nepomohlo ani odvolanie fínskeho trénera Tuukku Poikonena, či rozlúčka s dvoma hráčmi Brianom Ihnačákom a najnovšie i Mattom Mistelem.

Spokojný Mešár

Bývalý trojnásobný majster republiky sa nevie chytiť. „Nevyšlo nám to ani proti Popradu. Doplatili sme na vylúčenia. Rozhodcovia nám nejako nepomohli, videli to tak, ako to videli, a to nás potopilo.