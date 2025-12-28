ONLINE: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens dnes, NHL základná časť LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Tampa Bay Lightning a Montrealu Canadiens dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese hostí sa predstaví aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
28.12.2025 o 23:00
Tampa Bay
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, v ktorom sa stretnú Tampa Bay Lightning a Montreal Canadiens.
Tampa Bay Lightning
Lightning sa rozbehli do veľmi solídnej série. Z posledných piatich zápasov vyhrali tri – uspeli na ľade Floridy Panthers 4:2 a doma zdolali St. Louis Blues 4:1 aj Carolinu Hurricanes 6:4. Zaváhali len proti Los Angeles Kings (1:2) a v domácom derby s Floridou (2:5). Tampa sa môže opierať o silnú ofenzívu, rýchly prechod do útoku a kvalitné presilové hry, hoci do zápasu nastúpi oslabená o viacero opôr. Chýbať budú Erik Černák, Brandon Hagel, Victor Hedman, Emil Lilleberg a Ryan McDonagh, čo môže mať vplyv najmä na defenzívnu stabilitu tímu.
Montreal Canadiens
Montreal ide do Tampy v slušnej pohode. Canadiens vyhrali tri z posledných piatich duelov – vysoko zdolali Boston Bruins 6:2, doma si poradili s Pittsburghom 4:0 a potom prehriali 4:3 po nájazdoch, uspeli proti Chicagu 4:1 a druhú prehru zaznamenali proti Philadelphii (1:4). Montreal hrá rýchly, agresívny hokej a dokáže byť veľmi nepríjemný najmä v útoku. Aj hostia však majú rozsiahlu maródku – chýbať budú Kirby Dach, Jake Evans, Kaiden Guhle, Patrik Laine, Alex Newhook a Alexandre Texier.
Tampa Bay Lightning
Lightning sa rozbehli do veľmi solídnej série. Z posledných piatich zápasov vyhrali tri – uspeli na ľade Floridy Panthers 4:2 a doma zdolali St. Louis Blues 4:1 aj Carolinu Hurricanes 6:4. Zaváhali len proti Los Angeles Kings (1:2) a v domácom derby s Floridou (2:5). Tampa sa môže opierať o silnú ofenzívu, rýchly prechod do útoku a kvalitné presilové hry, hoci do zápasu nastúpi oslabená o viacero opôr. Chýbať budú Erik Černák, Brandon Hagel, Victor Hedman, Emil Lilleberg a Ryan McDonagh, čo môže mať vplyv najmä na defenzívnu stabilitu tímu.
Montreal Canadiens
Montreal ide do Tampy v slušnej pohode. Canadiens vyhrali tri z posledných piatich duelov – vysoko zdolali Boston Bruins 6:2, doma si poradili s Pittsburghom 4:0 a potom prehriali 4:3 po nájazdoch, uspeli proti Chicagu 4:1 a druhú prehru zaznamenali proti Philadelphii (1:4). Montreal hrá rýchly, agresívny hokej a dokáže byť veľmi nepríjemný najmä v útoku. Aj hostia však majú rozsiahlu maródku – chýbať budú Kirby Dach, Jake Evans, Kaiden Guhle, Patrik Laine, Alex Newhook a Alexandre Texier.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: