VIDEO: Slafkovský odohral skvelý zápas. Naštartoval Montreal a v závere útočil na hetrik

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský predviedol v zámorskej NHL skvelý výkon v zápase jeho Montrealu na ľade Tampy Bay Lightning.
Hoci Canadiens prehrávali po dvoch tretinách už 0:3, košický rodák mal veľký podiel na tom, že kanadský klub napokon získal aspoň jeden bod.
Prvýkrát sa zaskvel v 42. minúte, keď prihrávkou naslepo spoza bránky našiel ruského útočníka Ivana Deminova, ktorý znížil na priebežných 1:3.
Tampa Bay si následne opäť prinavrátila trojgólový náskok, no Slafkovský v 50. minúte presnou strelou z priestoru medzi kruhmi znížil na 2:4 a neskôr 3,8 sekundy pred koncom poslal zápas do predĺženia.
Slovenský reprezentant v pridanom čase útočil aj na svoj druhý hetrik v NHL, ale jeho strelu vyrazil pravým betónom švédsky brankár Jonas Johansson.
O osude zápasu napokon rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých víťazstvo 5:4 pre Tampu Bay zariadili Gage Goncalves a Brayden Point.
NHL - pondelok, 29. december:
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 5:4 sn (0:0, 3:0, 1:4 - 0:0, 1:0 )
Góly: 23. Kučerov (Goncalves), 33. Kučerov (Point, Goncalves), 35. Paul (Bjorkstrand, Grošev), 42. Holmberg (Bjorkstrand, D'Astous), rozh. nájazd Goncalves – 42. Demidov (Slafkovský, Dobson), 50. Slafkovský (O. Kapanen), 53. Dobson (Texier, Matheson), 60. Slafkovský (Demidov, L. Hutson)
