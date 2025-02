Tamáši je vo forme, bol hrdinom Hradca. Víťazný gól v derby chutí sladko, hovorí

"Našťastie mi to tam teraz padá. Víťazný gól v derby chutí sladko. Pred zápasom sme si povedali, že by bolo geniálne získať v Pardubiciach tri body. Vedeli sme, že musíme prežiť úvodnú päťminútovku bez inkasovaného gólu, vtedy býva Dynamo najnebezpečnejšie.

HRADEC KRÁLOVÉ. Hokejisti Mountfieldu Hradec Králové v tejto sezóne extraligy aj do tretice uspeli vo východočeskom derby s Pardubicami.

Nechceli sme, aby domáci priveľa kombinovali. Majú kvalitných hráčov a to im ešte nejakí chýbajú pre zranenia. Držali sme sa herného plánu a plnili taktické pokyny," uviedol Tamáši pre hradecký klubový web.

Bývalý útočník Žiliny Nick Jones na začiatku tretej tretiny pri presilovke prekonal slovenského brankára Stanislava Škorvánka, ktorý bol veľkou oporou Mountfieldu a vyrovnal na 1:1, no Tamáši rozhodol o cennom triumfe.

"Hráč predo mnou spadol a poslal mi puk priamo na hokejku. Bol som čerstvý zo striedačky a vedel som, že ideme dopredu traja. Zasekol som to do stredu a ocitol som sa v dobrej pozícii. Skúsil som vystreliť a našťastie to tam padlo," opísal gólový moment.

V prebiehajúcom ročníku je Tamáši s 19 presnými zásahmi najlepší strelec svojho tímu. Rovnaký počet gólov nastrieľal zo Slovákov ešte útočník Třinca Marko Daňo.