Ženský hokej má ďalší veľký talent. Inšpiruje sa Lopušanovou a sníva o zámorí

BRATISLAVA. Vedúci tím Slovenskej ženskej hokejovej ligy ZHKm Zvolen má v tíme veľký talent.
Iba 14-ročná Tamara Rošková má po troch zápasoch na konte 8 bodov za štyri presné zásahy a rovnaký počet asistencií. Spolu s Nikolou Rumanovou zo Slovana Bratislava sú na čele hodnotenia produktivity celej súťaže.
"Za tieto výsledky jednoznačne vďačíme tímovej hre a skvelej atmosfére v kabíne. Chcela by som vyzdvihnúť kolektív, zišli sme sa výborná partia. Ešte však musíme popracovať na korčuľovaní a komunikácii na ľade,“uviedla Rošková, cituje ju oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Vo Zvolene hrá už druhú sezónu. Vlani zasiahla do 22 stretnutí, v ktorých deväťkrát skórovala a zaznamenala šesť presných prihrávok.
Aktuálnu sezónu Zvolenčanky otvorili vysokým triumfom 11:0 nad hráčkami Ice Dream z Čane. Šikovná mládežnícka reprezentantka sa na tom podieľala tromi gólmi a štyrmi asistenciami.
"Celé stretnutie sprevádzali úžasné emócie a previedli sme skvelú tímovú hru. Dali sme množstvo gólov, čo ma veľmi potešilo. Verím, že aj v ďalších zápasoch budeme predvádzať podobné výkony,“ pokračovala.
Najväčšiu satisfakciu jej však priniesla vydretá výhra proti Žiline 4:3 po predĺžení: „Bol to mimoriadne ťažký zápas proti náročnému súperovi. Preto som rada, že sme to zvládli a dotiahli do víťazného konca," dodala Rošková.
Rošková okrem zápasov v SŽHL stíha aj tie v chlapčenskej Lige starších žiakov AA. V aktuálnej sezóne zasiahla v drese materského HK Brezno do piatich duelov s bilanciou dvoch bodov za gól a asistenciu.
"V chlapčenskej kategórii sa hrá hokej viac dynamicky a kontaktne. Táto skúsenosť mi pomáha nabrať sebavedomie medzi ženami a nebáť sa aj tvrdších súbojov počas zápasov. Ak by som to mala zhodnotiť, tak toto sú také najväčšie rozdiely medzi oboma kategóriami,“ porovnala talentovaná hráčka.
V lete ju hlavný tréner ženskej reprezentácie do 18 rokov Michal Kobezda nominoval na medzinárodný turnaj World Selects Invitational 2025 v Bratislave. Na tomto podujatí si zahrala aj s Nelou Lopušanovou.
"Veľmi sme si sadli aj po ľudskej stránke. Hneď ako sme sa prvýkrát stretli, začali sme sa rozprávať. Je jednou z mojich inšpirácií. Snažila som sa naučiť sa od nej techniku korčuľovania, ktorú má veľmi dobre zvládnutú. Chcela by som sa posunúť v tomto smere na jej úroveň. Tiež sa snažím od nej odpozerať prácu s hokejkou,“ priblížila Rošková na webe hockeyslovakia.sk.
Štrnásťročná útočníčka sa netají smelými ambíciami do blízkej budúcnosti. „V dohľadnom čase by som chcela odísť zo Slovenska a získať kvalitný zahraničný angažmán.
Preferovala by som klub v zámorí alebo vo Švédsku. Ďalším mojím veľkým snom je zúčastniť sa na majstrovstvách sveta žien,“ načrtla svoje plány Rošková, ktorej idolom je okrem Lopušanovej aj Connor McDavid.